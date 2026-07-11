حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا در فارس، با اشاره به آغاز ایام سوگواری رهبر شهید، اظهار کرد: جمعه، روز منسوب به حضرت ولی‌عصر (عج) است و نخستین روز عزاداری پس از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید نیز در چنین روزی آغاز شده است؛ عزاداری‌ای که به تعبیر رهبر شهید، از جنس عزای سیدالشهدا (ع) بوده و انسان را به حرکت، قیام، بصیرت و خون‌خواهی دعوت می‌کند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، ملت ایران را ملتی برگزیده برای انجام رسالتی بزرگ توصیف کرد و گفت: مردم ایران، ملتی منزوی و محدود به گوشه‌ای از تاریخ نیستند، بلکه خداوند آنان را برای ایفای نقشی سرنوشت‌ساز در تحولات جهان اسلام برگزیده است؛ همان رسالتی که رهبر شهید بارها بر آن تأکید داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) نیز با بشارت درباره قوم سلمان فارسی، از ملت ایران به عنوان قوم آخرالزمان یاد کرده‌اند؛ ملتی که در مقاطع حساس تاریخی با حضور در صحنه، مسیر آینده را رقم می‌زند.

حجت الاسلام والمسلمین ولدان با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید اظهار کرد: آنچه طی روزهای اخیر در ایران و عراق رقم خورد، صرفاً یک مراسم تشییع نبود، بلکه برگ زرینی در تاریخ جهان اسلام و حتی تاریخ بشریت به شمار می‌رود.

وی افزود: حضور میلیون‌ها نفر در دو کشور ایران و عراق و اقامه نمازهای متعدد بر پیکر رهبر شهید، این مراسم را از یک آیین بدرقه فراتر برد و آن را به نقطه آغاز حرکتی بزرگ و تمدن‌ساز تبدیل کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه این تشییع به یک قیام مردمی تبدیل شد، تصریح کرد: هرگاه ملتی برانگیخته شود، از سکون خارج شده و در مسیر حرکتی آگاهانه و مبتنی بر بصیرت قرار می‌گیرد و این حقیقت در مراسم تشییع رهبر شهید به روشنی جلوه‌گر شد.

وی در ادامه با تبیین تفاوت میان «انتقام» و «خون‌خواهی» گفت: انتقام به مجازات عاملان جنایت محدود می‌شود، اما خون‌خواهی مفهومی عمیق‌تر دارد و به معنای پاسداری از پیام، آرمان‌ها و اهداف شهید و تلاش برای تحقق آنهاست.

حجت الاسلام والمسلمین ولدان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که شعار حضرت ولی‌عصر (عج) «یالثارات الحسین» است، امروز نیز خون‌خواهی رهبر شهید به معنای ادامه مسیر، آرمان‌ها و اهداف او تعبیر می‌شود.

وی افزود: اگر در گذشته شعار «لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا حسین (ع)» سر داده می‌شد، امروز نیز باید دریافت که شعار «یالثارات خامنه‌ای» در امتداد «یالثارات الحسین (ع)» معنا پیدا می‌کند؛ چراکه ملت ایران، ملت امام حسین (ع)، ملت شهادت و ایستادگی در برابر ظلم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به نقش رهبر شهید در تربیت نسل‌های مختلف انقلاب اسلامی گفت: رهبر شهید طی دهه‌های گذشته نسلی را پرورش داد که مفهوم «هیهات مناالذله» و مقاومت در برابر ظلم را به‌خوبی درک کرده و امروز این باور در رفتار، حضور و کنش اجتماعی مردم نمایان است.