به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری امروز شنبه، ۲۰ تیر ۱۴۰۵ در مراسم بزرگداشت امام شهید که در مسجد جعفری صومعهسرا برگزار شد، با تجلیل از حضور ایمانی، انقلابی و خودجوش مردم، تأکید کرد: حضور مردم در میدان، بزرگترین پشتوانه نظام و انقلاب و از مهمترین ارکان اقتدار جمهوری اسلامی است.
وی شهرستان صومعهسرا را از مناطق برخوردار از سابقه روشن در تدین، ایمان و وفاداری به انقلاب اسلامی دانست و گفت: حضور مردم در این شبها و میدانها، نشاندهنده عمق ایمان و پایبندی آنان به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
آیتالله رمضانی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع و بزرگداشت امام شهید، اظهار داشت: این حضور معجزهآسای مردم، چه در تهران، قم، نجف، کربلا، مشهد و دیگر نقاط، دشمن را عصبی کرد؛ زیرا دشمن بهخوبی میداند که حضور مردم، یکی از مهمترین پشتوانههای نظام اسلامی، مجاهدان میدان و حتی دیپلماسی کشور است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود: حرکت خودجوش مردمی، تکلیف را برای همه روشن کرده است. این حضور، هم پشتوانه بزرگ جبهه مقاومت و مجاهدان ماست و هم به دیپلماسی کشور خط و جهت میدهد. هیچ سیاستی بدون تکیه بر مردم، قدرت پایدار پیدا نمیکند.
آیتالله رمضانی در ادامه با اشاره به شخصیت جامع امام شهید، تصریح کرد: امام شهید دارای یک منظومه فکری کامل بود و باید در سطح کشور و جهان، نشستها، همایشها و جلسات متعددی برای شناخت مکتب ایشان برگزار شود. این مکتب، مکتبی رهاییبخش، الگو و نمونهای روشن برای رهبری اسلامی در عصر معاصر است.
وی حیات امام شهید را دارای چند دوره مهم دانست و گفت: دوره نخست، دوران تحصیل و تربیت علمی ایشان در حوزههای علمیه خراسان و قم بود؛ دوره دوم، دوران مبارزات همراه با تبلیغ، تدریس و تبیین اندیشه اسلامی؛ دوره سوم، دوران مسئولیتهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله حضور در شورای عالی دفاع، امامت جمعه، مجلس خبرگان و ریاستجمهوری؛ و دوره چهارم، دوران رهبری نظام اسلامی بود که طی دهههای متمادی، ایشان با مدیریت الهی، هوشمندانه و مقتدرانه، نظام را از بحرانها و فتنههای گوناگون عبور داد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امام شهید خود را وقف نظام، آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی کرده بود، گفت: ایشان مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی را در پنج مرحله تبیین میکردند؛ انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و در نهایت تمدن نوین اسلامی. تمدن نوین اسلامی یعنی اسلام از حاشیه زندگی خارج شود و در متن جامعه، فرهنگ، مدیریت، اقتصاد، عدالت، آموزش، تربیت و روابط اجتماعی حضور واقعی پیدا کند.
وی با استناد به آموزههای امیرالمؤمنین(ع) درباره حقوق متقابل مردم و حاکم اسلامی، اظهار داشت: در منطق اسلام، حاکم اسلامی نسبت به مردم وظایفی جدی دارد؛ خیرخواهی نسبت به مردم، توزیع عادلانه امکانات، آگاهسازی جامعه و تربیت مردم از مهمترین این وظایف است. جامعهای که آگاه و بیدار نباشد، بهآسانی فریب دشمن را میخورد.
آیتالله رمضانی با تأکید بر ویژگیهای شخصیتی امام شهید گفت: امام شهید، همانند امام کبیر انقلاب، با تمام وجود به خداوند باور داشت، به راهی که انتخاب کرده بود ایمان داشت، به مقصد خود مطمئن بود و به امت نیز اعتماد و ایمان داشت. چنین امامی وقتی در کنار امتی حاضر در صحنه قرار میگیرد، جامعهای شکستناپذیر پدید میآید.
وی با اشاره به تفاوت جاهلیت امروز با جاهلیت گذشته، خاطرنشان کرد: جاهلیت امروز، تنها پرستش سنگ و بت نیست؛ امروز با جاهلیتی مواجه هستیم که افکار ملتها را منحرف میکند، ملتها را به بردگی مدرن میکشاند، تبعیض، فساد و بیعدالتی را در سطح جهانی گسترش میدهد و مدعیان تمدن و حقوق بشر را به ابزار سلطه تبدیل کرده است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در بخش دیگری از سخنان خود، محبت امام شهید به مردم را یکی از رموز موفقیت ایشان دانست و گفت: امام شهید مردم را دوست داشت، به آنان عشق میورزید و در دیدار با دانشجویان، دانشآموزان، قاریان قرآن و اقشار مختلف جامعه، این محبت را آشکارا نشان میداد. یکی از مهمترین رموز موفقیت امام جامعه، دوست داشتن امت و ایستادن در کنار مردم است.
وی افزود: امام شهید همواره طرفدار مردم بود. دولتها را تضعیف نمیکرد، اما تذکرات لازم را به قوای مختلف کشور میداد. دغدغه رفاه مردم، رشد اقتصادی، تولید، مصرف درست، اقتصاد مقاومتی و پیشرفت کشور از محورهای اصلی نگاه ایشان بود.
آیتالله رمضانی با تأکید بر استقلال و سلطهناپذیری جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران، تنها کشور مسلمانی است که نه سلطهپذیر است و نه سلطهگر. بسیاری از کشورها یا محل نفوذ قدرتهای غربی و شرقی شدهاند یا در برابر آنان تسلیم شدهاند، اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان مردم و رهبری الهی، نه سلطه را میپذیرد و نه به دنبال سلطه بر دیگران است.
وی با اشاره به جنایات دشمنان در جنگ اخیر، اظهار داشت: عزیزترین فرزندان این ملت، دانشمندان، فرماندهان، زنان و کودکان ما را از ما گرفتند؛ در میناب کودکان بسیاری به شهادت رسیدند و ملت ایران داغدار شد، اما این حوادث ملت ما را ضعیف نکرد؛ بلکه روزبهروز محکمتر و بیدارتر کرد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ملت ایران امروز با یک بعثت و بیداری تازه مواجه شده است. آنچه امام شهید بر آن تأکید داشت، تسلیمناپذیری بود. جمهوری اسلامی هیچگاه در برابر قدرتهای سلطهگر تسلیم نخواهد شد و اجازه نخواهد داد عزت ملت ایران تحقیر شود.
آیتالله رمضانی در تبیین مفهوم مقاومت گفت: مقاومت به معنای استفاده از اراده ملتها، افزایش قدرت ملی، تقویت بنیه علمی، بالا بردن قدرت بازدارندگی و ایستادگی در برابر سلطه است. قدرت بازدارندگی زمانی افزایش مییابد که یک کشور از نظر علمی، فنی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی رشد کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب با تحریم مواجه بوده است، اما با وجود همه فشارها و محدودیتها، امروز در بسیاری از حوزههای علمی در جایگاههای برجسته جهانی قرار دارد. اگر تحریمها نبود، ایران اسلامی میتوانست در بسیاری از عرصهها در شمار نخستین کشورهای جهان باشد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به نقش امام شهید در حمایت از پیشرفت علمی کشور اظهار داشت: امام شهید همواره تأکید داشت تا زمانی که نفس دارد، اجازه نخواهد داد رشد علمی کشور متوقف شود. در بیانیه گام دوم انقلاب نیز نخستین محور، پیشرفت علم است و این نشان میدهد که علم، یکی از پایههای اصلی اقتدار و آینده جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه توان دفاعی کشور محصول رشد علمی و خودباوری ملی است، گفت: قدرت موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی، حاصل دانش، ایمان، تلاش و مقاومت جوانان این ملت است. جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هستهای و کشتار جمعی نبوده و نیست، اما قدرت دفاعی و بازدارندگی خود را با جدیت حفظ و تقویت خواهد کرد.
آیتالله رمضانی در ادامه با اشاره به گسترش گفتمان مقاومت در جهان گفت: مقاومت از ایران اسلامی آغاز شد، اما امروز به یک گفتمان جهانی تبدیل شده است. این گفتمان در لبنان، عراق، سوریه، آمریکای لاتین، پاکستان، هند، اروپا، آمریکا و بسیاری از نقاط جهان اثرگذار شده و ملتها را نسبت به ماهیت نظام سلطه بیدار کرده است.
وی با اشاره به حضور گسترده مسلمانان و آزادگان جهان در آیینهای نمادین و مجالس بزرگداشت امام شهید افزود: این حرکت فقط یک آیین داخلی نبود؛ امت اسلامی در کشورهای مختلف نشان داد که امام شهید، تنها متعلق به ایران نیست، بلکه پدر امت اسلام و چهرهای اثرگذار در جهان اسلام بود.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تشییع میلیونی امام شهید، بزرگترین همهپرسی ملت ایران در حمایت از نظام و مقاومت بود، گفت: پس از چنین حضور عظیمی، دیگر کسی نباید از فاصله مردم با نظام سخن بگوید. این حضور، روشنترین نشانه پیوند مردم با انقلاب، ولایت و مسیر مقاومت است.
آیتالله رمضانی با اشاره به جایگاه تاریخی امام شهید خاطرنشان کرد: در تاریخ اسلام، شخصیتی که هم مرجع، هم رهبر، هم حاکم، هم پدر امت و هم شهید باشد، نمونهای بسیار کمنظیر است. پس از امیرالمؤمنین(ع)، امام شهید ما یکی از برجستهترین مصادیق چنین جایگاهی در تاریخ معاصر است.
خونخواهان امام شهید، مطالبهای ایمانی، انسانی و تاریخی است
وی با تأکید بر لزوم خونخواهی و پیگیری مجازات آمران و عاملان جنایات اخیر گفت: ملت ایران و امت اسلامی، خواستار مجازات عادلانه آمران و عاملان این جنایت بزرگ هستند. خون امام شهید و شهدای مظلوم این ملت، فراموششدنی نیست و مطالبه مجازات جنایتکاران، مطالبهای انسانی، اسلامی و انقلابی است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود: امروز مردم پشتوانه اصلی انقلاب هستند و مسئولان باید بدانند که اگر قرار است کارهای بزرگ به سرانجام برسد، با اتکا به همین مردم خواهد بود. ملت ایران در برابر جنایتها ایستاده و این اراده امروز در سطح امت اسلامی و آزادگان جهان گسترش یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت و امامت گفت: عبور از مسیرهای دشوار، تنها با تبعیت از ولایت ممکن است. ولایت فقیه در امتداد امامت حضرت ولیعصر(عج) معنا پیدا میکند و ملت ایران با پیروی از این مسیر، زمینه تحقق وعدههای الهی را فراهم خواهد کرد.
آیتالله رمضانی با اشاره به جایگاه تیم مذاکرهکننده کشور نیز بیان کرد: ما به تیم مذاکرهکننده احترام میگذاریم و اجازه توهین و تضعیف آنان را نمیدهیم، اما مطالبه جدی ما این است که تمام آنچه مورد تأکید رهبری انقلاب است، با دقت و صلابت پیگیری شود. با پشتوانه مردم، جمهوری اسلامی در میدان دیپلماسی نیز پیروز خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: امام راحل، امام شهید و رهبری امروز جامعه اسلامی، پرچمداران بیداری امت و زمینهسازان تحقق تمدن نوین اسلامی هستند. ملت ایران نباید لحظهای از مسیر مقاومت، ولایت، عزت و استقلال کوتاه بیاید؛ چراکه این مسیر، مسیر سربلندی ایران اسلامی و مقدمهساز تحقق وعده الهی است.
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