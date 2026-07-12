به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهرداری بنت جبیل در بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به تخریب سازمان‌یافته منازل و محله‌های این شهر ادامه می‌دهد و با استفاده از ماشین‌آلات سنگین، درصدد نابودی بافت شهری و تغییر هویت منطقه است. در این بیانیه ادعا شده است که این اقدامات علاوه بر تخریب ساختمان‌ها، با غارت اموال منازل و انتقال مصالح ساختمانی نیز همراه بوده و در چارچوب سیاست «نسل‌کشی عمرانی» با هدف کوچ اجباری ساکنان انجام می‌شود.

شهرداری بنت جبیل با توصیف این روند به‌عنوان «جنایت جنگی»، از دولت و ریاست‌جمهوری لبنان خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی و حقوقی، برای توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی و حفاظت از مردم و اموال جنوب لبنان وارد عمل شوند و تأکید کرد که مردم این شهر هرگز این اقدامات را فراموش نخواهند کرد و پیگیری حقوقی آن را در مجامع بین‌المللی ادامه خواهند داد.

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