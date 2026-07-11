لغو برگزاری آئین بزرگداشت «امام مجاهد شهید» در مصلای تهران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آئین بزرگداشت "امام مجاهد شهید" فردا یکشنبه در مصلای تهران، برگزار نمی گردد و به زمان دیگری موکول گردید.

پیشتر قرار بود که با دعوت شورای نهادهای حوزوی استان تهران و با هدف گرامیداشت قائد امت حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای؛ علما، روحانیون و ائمه جماعات استان تهران، در مصلای نماز جمعه تهران گرد هم آمده و آئین بزرگداشت امام مجاهد شهید را برای عهد و خونخواهی قائد امت در روز یک‌شنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح در شبستان مصلای تهران برگزار کنند.

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