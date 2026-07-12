پیام تشییع میلیونی شهید خامنه ای، انتقام از آمریکا و رژیم صهیونیستی بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق در گفت‌وگو با شبکه المیادین تأکید کرد که شهید خامنه‌ای در مقابل دو قدرت بزرگ جهان ایستادگی می‌کرد.

خالد الملا گفت: ایشان شخصیتی تاریخی هستند که با هیچ‌یک از رهبران قابل مقایسه نیستند.

شیخ خالد الملا افزود: انسجام مردمی که در جریان تشییع میلیونی نمود یافت، به نیرویی در مقابل دشمنان تبدیل شده است.

او همچنین گفت: پیامی که باید به دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی برسد این است که این میلیون‌ها نفر تا گرفتن انتقام خود سکوت نخواهند کرد.

رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق، اخلاص رهبر شهید انقلاب را عامل استواری ایشان در کنار ملت و امت خود دانست و تأکید کرد: تشییع میلیونی در عراق دستاوردی است که باید از آن محافظت شود.

او خاطرنشان کرد: حساسات مردم عراق هنگام ورود پیکر رهبر شهید پیش از ترتیبات رسمی و تشریفات دولتی بروز یافت.

شیخ خالد الملا همچنین گفت: تمامی تحریکات رسانه‌ای برای جلوگیری از مشارکت مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب بی‌نتیجه ماند.

او بیان کرد: خیزش میلیونی مردمی در برابر آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها، دشمنان را وادار کرد هزار بار در محاسبات خود تجدیدنظر کنند.

رئیس جماعت علمای اهل سنت عراق افزود: بیانیه مقاومت عراق قدرت واقعی نیروهای مقاومت اسلامی در برقراری امنیت و ثبات را نشان می‌دهد.

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