شرکت ۱۰ میلیون نفر مراسم تشییع رهبر شهید در نجف و کربلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز رسانهای بسیج مردمی عراق در گزارشی درباره تشییع رهبر شهید انقلاب اعلام کرد: تشییع آیت الله سید علی خامنهای حادثهای بزرگ در نوع خود در تاریخ عراق بود. پیکر ایشان روز سه شنبه ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) در فرودگاه نجف اشرف مورد استقبال قرار گرفت و تشییع شد. مراسم تشییع در عراق ۳۵ ساعت به طول انجامید.
این مراسم از ساعت ۲۱:۳۰ سهشنبه تا ۹ صبح روز پنجشنبه ادامه داشت و شامل استقبال، تشییع و وداع بود. در این مراسم ۱۰ میلیون نفر در کربلای معلی و نجف اشرف حضور پیدا کردند.
تشییع کنندگان در نجف اشرف که مساحت حضورشان در حدود ۱۳ کیلومتر مربع بود، ۶ کیلومتر را در مدت ۱۱ ساعت پیمودند. در کربلا مسیر تشییع ۳۹ کیلومتر بود که در حدود ۱۳ ساعت پیموده شد. برای پوشش خبری این مراسم ۴ هزار و ۳۰۰ خبرنگار و روزنامه نگار حضور یافتند که ۳ هزار و ۳۰۰ نفر عراقی و یکهزار نفر خارجی بودند.
مدیریت رسانهای بسیج مردمی عراق در این مراسم اقداماتی نظیر نظارت، هماهنگی، پوشش مراسم و خدمات رسانی به همه رسانهها و شبکههای ماهوارهای و سکوهای خبری را بر عهده داشت. تهیه دوربینهای حرفهای، مدیریت فرایندها، انتقال ماهوارهای تصاویر، پخش مستقیم و زنده، هماهنگی رسانهای، تصویربرداری هوایی، تدوین و تحریر و توزیع اخبار و نشر اخبار در فضای مجازی از جمله اقدامات مدیریت رسانهای بسیج مردمی عراق بود.
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