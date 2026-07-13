به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که ملت ایران پس از حوادث اخیر، یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود را تجربه می‌کند، بیش از هر زمان دیگری حفظ انسجام ملی، هوشیاری در برابر توطئه‌ها و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مورد تأکید علما، نخبگان و مسئولان قرار گرفته است.

در همین راستا، ماموستا فائق رستمی، امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، در گفت‌وگویی بر ضرورت وحدت، صبر، بصیرت و تبعیت از رهبری در شرایط کنونی تأکید کرد.

ماموستا رستمی با اشاره به جایگاه رهبر شهید امت اظهار داشت: شهادت بزرگان و خدمتگزاران این ملت، اگرچه برای مردم ایران ضایعه‌ای بزرگ است، اما فرهنگ شهادت همواره موجب بیداری، مقاومت و استحکام بیشتر ملت‌ها شده است. خون شهیدان در تاریخ باقی می‌ماند و مسیر حق‌طلبی و ایستادگی را برای نسل‌های آینده روشن می‌کند.

وی افزود: خونخواهی شهدا تنها در یک اقدام یا واکنش خلاصه نمی‌شود، بلکه مهم‌ترین پیام آن، حفظ وحدت، تقویت انسجام ملی و ادامه راهی است که شهیدان برای آن جان خود را فدا کردند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه دشمنان همواره به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم هستند، گفت: امروز یکی از مهم‌ترین وظایف ما این است که اجازه ندهیم دشمن با عملیات روانی، اختلاف‌افکنی و ایجاد تفرقه، وحدت مردم ایران را هدف قرار دهد.

ماموستا رستمی تصریح کرد: ملت ایران در طول دهه‌های گذشته نشان داده است که در لحظات سخت و حساس، با کنار گذاشتن اختلافات و تکیه بر مشترکات، در برابر دشمنان ایستاده است و امروز نیز حفظ این همبستگی یک ضرورت تاریخی است.

وی با اشاره به نقش رهبری در عبور کشور از بحران‌ها اظهار داشت: تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر عزت، اقتدار و سربلندی ملت ایران است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر زمان مردم و مسئولان حول محور ولایت و رهبری حرکت کرده‌اند، کشور توانسته از سخت‌ترین شرایط عبور کند.

امام جمعه سنندج ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، وحدت و هوشیاری هستیم و همه جریان‌ها و گروه‌ها باید منافع ملی و امنیت کشور را بر مسائل فرعی مقدم بدانند.

ماموستا رستمی با اشاره به نقش مردم کردستان در دفاع از ایران اسلامی خاطرنشان کرد: مردم این استان همواره در میدان‌های مختلف، وفاداری خود به انقلاب، کشور و ارزش‌های اسلامی را ثابت کرده‌اند و در شرایط کنونی نیز با بصیرت و آگاهی، در مسیر وحدت و انسجام حرکت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: دشمنان بدانند که ملت ایران با فشار، تهدید و توطئه از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کند؛ چراکه سرمایه اصلی این کشور، ایمان مردم، وحدت ملی و روحیه مقاومت است.

نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: امروز وظیفه همه ما این است که با حفظ آرامش، تقویت وحدت و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، راه شهیدان را ادامه دهیم و اجازه ندهیم اهداف دشمنان علیه ایران اسلامی محقق شود.

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