به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نجباء رسما اعلام کرد که در جنگ علیه رژیم سعودی، همپیمان انصارالله است
حاج عبدالقادر الکربلائی، معاون نظامی جنبش نجباء عراق اظهار داشت: مواضع قهرمانانه انصارالله یمن در برابر تجاوز رژیم وهابی سعودی، مایه افتخار و سربلندی همه آزادگان جهان است.
وی افزود: ما ضمن فشردن دستان آنها، در این نبرد حمایتشان میکنیم؛ زیرا فقط با قدرت، صلابت و تحمیل معادله بازدارندگی میتوان حق را از دشمن و مزدورانش بازستاند.
معاون نظامی جنبش نجباء عراق اضافه کرده است: به خواست خدا، همچنان مثل یک صف استوار و پیکر واحد مقابل دشمنان خدا و بشریت خواهیم ایستاد.
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