به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه اقدام خصمانه دولت انگلیس در توصیف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان تهدید ذیل قانون امنیت ملی این کشور را محکوم میکند و آن را اقدامی ناموجه، غیرمسئولانه و مغایر با اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل، از جمله اصل برابری حاکمیتی دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها میداند.
سپاه پاسداران مقتدر انقلاب اسلامی بخش جداییناپذیر از نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران است که در کنار ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران را بر عهده دارد و رشادتهای آن در صیانت از کیان ایران و نیز خدمت به صلح و امنیت منطقه و کرامت بشری، خصوصا در مقابله با تروریسم داعشی، برای همگان آشکار است.
اقدام دولت انگلیس در برچسبزنی امنیتی به یک نهاد رسمی یک دولت مستقل، اقدامی سخیف، تحریککننده و ناقض حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است. این تصمیم بهویژه در شرایطی که منطقه غرب آسیا در نتیجه یاغیگری آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی در وضعیتی بحرانی و تنشآلود قرار دارد، اوج بدسگالی طراحان و تائیدکنندگان این تصمیم را نشان میدهد.
انگلیس که خود سابقه طولانی مداخله در امور داخلی کشورها و سیاستهای استعماری در اقصی نقاط جهان بهویژه در منطقه غرب آسیا دارد، و در جریان تجاوز نظامی اخیر آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران نیز، به اعتراف دبیر کل ناتو، بهعنوان همدست و مباشر متجاوزان عمل کرد، از هیچ جایگاه اخلاقی برای متهمسازی دیگران برخوردار نیست.
در حالی ادعاهای بیاساس امنیتی مبنای این تصمیم خصمانه علیه ایران قرار گرفته است که انگلیس خود میزبان و حامی شبکهها و گروههای تروریستی و خشونتطلب است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن کلیه حقوق خود بر اساس منشور ملل متحد و حقوق بینالملل برای اتخاذ اقدامات متقابل در قبال اقدام ناصواب انگلیس، تاکید میکند که مسئولیت تبعات و پیامدهای مخرب سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک این تصمیم ضد ایرانی بر عهده هیاتحاکمه انگلیس خواهد بود.
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