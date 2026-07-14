به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید جلیل العلوی، از شیوخ عشایر عراق، در سخنانی با گرامی‌داشت یاد آیت‌الله العظمی امام شهید سید علی خامنه‌ای، اظهار داشت که ایشان امروز به «چراغ راه همه آزادگان جهان» تبدیل شده و همواره امیدبخش ملت‌های مستضعف بوده است.

وی با اشاره به جایگاه معنوی و تأثیرگذاری این شخصیت، افزود که اندیشه‌ها و رویکرد امام شهید سید علی خامنه‌ای الهام‌بخش جریان‌های آزادی‌خواه بوده و مسیر حمایت از ملت‌های مظلوم را برای بسیاری از آزادگان جهان ترسیم کرده است.

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