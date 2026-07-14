شعر، ماندگارترین رسانه برای تبیین مکتب امام شهید است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امروز، ۲۳ تیرماه در آیین اختتامیه نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید» که به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، با تأکید بر جایگاه شعر در تبیین و گسترش اندیشه‌های رهبر شهید، گفت: شعر به دلیل قدرت تأثیرگذاری و ماندگاری خود، مؤثرترین ابزار برای انتقال پیام و مکتب امام شهید به نسل‌های مختلف و مخاطبان جهانی است.

وی با اشاره به برگزاری این رویداد به عنوان نخستین برنامه فرهنگی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران پس از مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: آغاز این مسیر با شعر اتفاقی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده نگاه عمیق امام شهید به ظرفیت شعر و ادب فارسی در انتقال مفاهیم، ارزش‌ها و پیام‌های تمدنی است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه رهبر شهید تنها یک علاقه‌مند به شعر نبود، افزود: ایشان در جایگاه یک منتقد و صاحب‌نظر ادبی در محافل شعر حضور می‌یافت و توجه ویژه‌ای به شاعران و جریان شعر انقلاب داشت. این توجه از درک عمیق ایشان نسبت به نقش شعر در اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی سرچشمه می‌گرفت.

ایمانی‌پور با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره فراهم شدن «فرصت تازه» برای معرفی و تحقق‌بخشی به مکتب امامین انقلاب اسلامی، تأکید کرد: نخبگان، اصحاب فرهنگ، هنر و اندیشه مسئولیت ویژه‌ای در بهره‌گیری از این فرصت و معرفی ابعاد مختلف شخصیت و مکتب امام شهید بر عهده دارند.

وی همچنین با اشاره به برخی کاستی‌ها در معرفی چهره‌های برجسته انقلاب اسلامی در سطح بین‌المللی، گفت: نباید اجازه دهیم شخصیت و اندیشه امام شهید برای نسل‌های آینده و ملت‌های دیگر ناشناخته بماند؛ این مسئولیتی است که بر دوش همه فعالان فرهنگی و هنری قرار دارد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از استقبال گسترده شاعران از این رویداد خبر داد و اظهار کرد: شمار آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه جهانی شعر امام شهید در مدت کوتاهی از دو هزار اثر به سه هزار اثر افزایش یافت که نشان‌دهنده اقبال و توجه گسترده شاعران از کشورهای مختلف به این رویداد فرهنگی است.

وی در پایان از شاعران، اعضای هیئت علمی و داوران، دبیر علمی جشنواره و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این جایزه به یک جریان ماندگار فرهنگی در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.

این برنامه با حضور جمعی از شخصیت‌های عالی‌رتبه کشورمان از جمله سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، سید مهدی مصطفوی قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، محمدعلی نظام‌زاده نماینده رهبر معظم انقلاب در امور دانشجویان آسیا اقیانوسیه و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت برگزار شد.

در این مراسم، جمعی از شاعران ایرانی و خارجی از جمله افشین علا از ایران، مهدی النهیری از عراق، مهدی باقرخان از هندوستان، احمد شهریار از پاکستان، محمد رسولی از ایران و مهران پوپل از افغانستان، شعرخوانی کردند.

همچنین، از ۱۰ عنوان کتاب با عنوان «جهان مرد» شامل اشعار شاعران در وصف امام شهیدمان به زبان‌های عربی، انگلیسی و فارسی رونمایی شد.

پایان‌بخش برنامه نیز، معرفی و تقدیر از برگزیدگان نخستین دوره جایزه جهانی شعر امام شهید شامل افشین علا، فاطمه عارف نژاد، میلاد عرفان‌پور، نغمه مستشارنظامی، از ایران و مهران پوپل، مهدی باقرخان، احمدحسین شهریار، فواد الراشدی، فاطمه السحمرانی، مهدی النهیری، ژوست ریودو، پنلویه تورولیون و نیکلاس آنتونیولی از شاعران خارج از کشور بود.

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