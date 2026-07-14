به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا قزوه امروز، ۲۳ تیرماه در آیین اختتامیه نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید» که به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، ضمن قدردانی از شاعران، نهادهای فرهنگی و دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره، از استقبال گسترده شاعران ایرانی و خارجی خبر داد و گفت: تعداد آثار رسیده به این جایزه بسیار زیاد است و همچنان امکان تکمیل و توسعه مجموعه اشعار شاعران ایران و جهان وجود دارد.

قزوه با اشاره به انتشار نخستین مجموعه آثار این رویداد اظهار کرد: در مرحله نخست، مجموعه‌ای در ۱۰ جلد با همکاری گروه‌های مختلف ادبی آماده شده است.

وی افزود: بخش‌های گوناگون این مجموعه از جمله شعر فارسی، انگلیسی، عربی، شعر افغانستان، شعر شبه‌قاره و شعر کودک و نوجوان با مشارکت جمعی از شاعران، پژوهشگران و کارشناسان ادبی تدوین شده است.

دبیر جایزه جهانی شعر امام شهید همچنین، از برنامه اعزام ۱۰۰ شاعر به سفر اربعین به نیابت از «امام شهید» خبر داد و این اقدام را هدیه‌ای معنوی به شاعران شرکت‌کننده در این رویداد دانست.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین برنامه‌هایی خاطرنشان کرد: این رویداد حاصل تلاش یک یا دو نفر یا یک سازمان خاص نیست، بلکه نهادها و مجموعه‌های مختلفی در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند. با این حال، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پرچم‌دار این حرکت فرهنگی بوده و کار ارزشمندی را به انجام رسانده است.

قزوه با یادآوری تجربه خود در گردآوری اشعار شاعران برای امام خمینی(ره) گفت: در آن مقطع سه جلد کتاب منتشر شد، اما مجموعه‌ای که اکنون در قالب جایزه جهانی شعر امام شهید در حال شکل‌گیری است، ظرفیت آن را دارد که تا ۲۰ جلد نیز گسترش یابد.

وی ابراز امیدواری کرد این برنامه در سال‌های آینده نیز با حمایت مسئولان فرهنگی کشور استمرار داشته باشد و افزود: باید تلاش کنیم آثاری در شأن امام شهید تولید شود و امیدواریم این حرکت فرهنگی مورد رضایت آن امام بزرگوار قرار گیرد.

دبیر جایزه جهانی شعر امام شهید همچنین از شاعران، هنرمندان، مجریان برنامه و مجموعه‌هایی از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری و سایر نهادهای همکار قدردانی کرد و حضور پررنگ شاعران در این رویداد را نشانه موفقیت و تأثیرگذاری آن دانست.

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