رایزنی عراق با ایران و پاکستان درباره برگزاری زیارت اربعین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قیس المحمداوی معاون فرمانده عملیات مشترک و رئیس کمیته عالی زیارتهای میلیونی عراق برای بررسی سازوکار ورود زائران از کشورهای ایران و پاکستان به شهر کربلای معلی برای بزرگداشت زیارت اربعین امام حسین (ع) وتعیین زمانبندی و سازوکار ویژه ورود زائران با سفرای ایران و پاکستان دیدار کرد.
بر اساس بیانیه واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق، همچنین رئیس کمیته خدمات رسانی زیارتهای میلیونی و نماینده دفتر نخست وزیری عراق به تلاشهایی که در راه ارائه بهترین خدمات به تمامی عزاداران این مناسبت میلیونی انجام خواهد شد اشاره کرد.
در این دیدار که با حضور تعدادی از فرماندهان امنیتی و نهادهای مربوطه برگزار شد، بر سر فعالسازی موقت یادداشت تفاهم امضاشده میان عراق و ایران و پاکستان در تمامی حوزههای مرتبط با برگزاری این مناسبت و ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی مشترک توافق صورت گرفت و بر ضوابط حملونقل زائران با اتوبوسها، ساماندهی سازوکار ورود زائران به طور مرحلهای و متناسب با ظرفیت هر یک از گذرگاههای مرزی و نیز اصلاح برخی بندهای مندرج در یادداشتهای تفاهم پیشین به گونهای که با قوانین و دستورالعملهای عراق همخوانی داشته باشد و به تسهیل ورود و تردد و تامین امنیت زائران وارد شونده از طریق گذرگاههای زمینی و هوایی کمک کند، تاکید شد.
در این جلسه طرحهای تدوینشده از جانب ایران و پاکستان برای موفقیتآمیز بودن و تامین امنیت ورود شهروندان این دو کشور به خاک عراق با سهولت بالا مورد بررسی قرار گرفت.
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