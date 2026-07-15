به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس اسپانیا یک مرد ۵۵ ساله را پس از اینکه پیامها و شعار های اسلامهراسانه را بر روی دیوار های یک مسجد در بیلبائو نوشت، دستگیر کرد. این دستگیری روز شنبه اتفاق افتاد و فرد خاطی بعد از انجام این اعمال غیر اخلاقی و جرایم فرهنگی، حدود ساعت ۹:۳۰ صبح توسط پلیس محلی به پاسگاه پلیس منتقل شد.
طبق گفته ناظر، پلیس باسک در ارثزاینتزا مردی را در اطراف مسجد شناسایی کرده است که هنوز قوطیهای اسپری رنگ را در دست داشته و مدعی تبلیغات اسلام هراسی بوده که این شواهد منجر به دستگیری وی توسط پلیس شد.
متأسفانه در پی هزینه صهیونسیتها ، اقدامات اسلامهراسانه علیه مسلمانان نیز در اروپا در حال افزایش است و سازمانهای غیردولتی و فعالان حقوق بشر به مقامات هشدار میدهند که باید قانونی مشخص برای مقابله با چنین جرائمی تبیین شود.
دادههای ارائهشده توسط یک شرکت آماری در مارس امسال حاکی از آن است که تقریباً ۵۰٪ از مسلمانان به طور روزانه با تبعیض مواجه هستند؛ این رقم دو برابر نرخ جمعیت عمومی است.
این دادهها بهخصوص یافتههایی از آژانس اتحادیه اروپا را به نمایش می گذارند که اثبات می کند با هزینه هایی از پشت پرده این تعصبات به ساختار اروپا نفوذ کرده است.
در بین کشور های اروپایی، مسلمانان بریتانیا خشونت بیشتری تجربه می کنند، پلیس بریتانیا نیز اعلام کرده است که اکثر بازداشت شدگانی که هدفشان آمادهسازی یک حمله تروریستیِافراطی راستگرایانه بوده، سنشان بین ۲۷ تا ۸۲ سال است و اکثراً مرد هستند.
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