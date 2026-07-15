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حمله با انگیزه اسلام‌هراسانه به یک مسلمان در ایالت یوتای آمریکا

۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۴
کد مطلب: 1840619
حمله با انگیزه اسلام‌هراسانه به یک مسلمان در ایالت یوتای آمریکا

رسانه‌های آمریکایی از بازداشت مردی در ایالت یوتا خبر دادند که متهم است با انگیزه نفرت دینی، یک شهروند مسلمان را با ضربات متعدد چاقو مجروح کرده است؛ حادثه‌ای که با محکومیت نهادهای مدافع حقوق مسلمانان همراه شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله در مرکز خرید «ولی فِر مال» شهر وست‌ولی در ایالت یوتا رخ داد؛ جایی که فرد مهاجم پس از نزدیک شدن به قربانی و پرسیدن نام و دین او، با وارد کردن چندین ضربه چاقو وی را به شدت مجروح کرد. شاهدان حاضر در محل پیش از رسیدن نیروهای پلیس موفق شدند مهاجم را مهار کنند.

پلیس اعلام کرد متهم ۴۸ ساله در بازجویی‌ها اعتراف کرده است که قربانی را با انگیزه نفرت از مسلمانان هدف قرار داده و قصد کشتن او را داشته است. به گفته مقام‌های امنیتی، این فرد در صورت آزادی می‌تواند تهدیدی جدی برای جامعه باشد. قربانی که در یکی از غرفه‌های مرکز خرید مشغول به کار بود، پس از اصابت حدود ۱۵ ضربه چاقو در وضعیت بحرانی به بیمارستان منتقل شد و برای ادامه درمان به چندین عمل جراحی نیاز دارد.

در پی این حمله، شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی (CAIR) و دیگر نهادهای مدافع حقوق مسلمانان با محکوم کردن این اقدام، نسبت به افزایش جرایم ناشی از اسلام‌هراسی در آمریکا هشدار دادند. فعالان حقوق بشر نیز این حادثه را در امتداد روند رو به رشد حملات علیه مسلمانان در سال‌های اخیر ارزیابی کرده‌اند.

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