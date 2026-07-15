از تجلیل ایثارگران تا پویش «نقش من» برای مدیریت منابع/ مدیریت مصرف، وظیفه دفاعی و بخشی از امنیت ملی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روحالله مؤمننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار ابنا، گزارشی جامع از فعالیتهای این ستاد در «هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر» ارائه کرد و گفت: در جریان این هفته، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران با اجرای طیف گستردهای از برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی، شاهد شکلی نو از فعالیتهای میدانی بود. این هفته که با هدف بازگشت به ارزشهای اصیل و پیوند میان معنویت و مسئولیتپذیری اجتماعی برگزار شد، ترکیبی از تجلیل از پیشگامان خدمت، برگزاری نشستهای تخصصی و کلید زدن پویشهای اجتماعی بزرگ را در سطح استان و شهرستانها در بر گرفت.
تجلیل از پیشگامان خدمت و ایثارگران
وی با اشاره به فعالیتهای ستاد استان اظهار کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران در صدر برنامههای خود، بر بزرگداشت نقشآفرینان در عرصههای دفاعی و جهادی تمرکز کرد. در مراسمی ویژه، از فعالان عرصه دفاع در جنگ تحمیلی اخیر و فعالان جهادی استانی تجلیل به عمل آمد.
دبیر ستاد امر به معروف استان تهران افزود: همچنین در راستای حمایت از اقتصاد مقاومت و ارتقای فرهنگ کار، کارآفرینان و کارفرمایان برتر استان توسط ستاد استان مورد تقدیر قرار گرفتند. علاوه بر این، ستاد استان در برنامهای ماندگار، از خانوادههای دانشآموزان شهید و دانشآموزان فرزند شهید تجلیل کرد.
برنامههای متنوع در شهرستانهای استان تهران
مؤمننسب با اشاره به فعالیت ستادهای شهرستانی گفت: در کنار فعالیتهای ستاد استان، ستادهای شهرستانهای استان تهران نیز با برنامههای متنوع و متناسب با نیازهای محلی، مشارکت گستردهای در این هفته داشتند.
وی ادامه داد: از جمله این فعالیتها میتوان به برگزاری مراسم تجلیل از فعالان عرصه دفاع در جنگ تحمیلی و فعالان جهادی در شهرستانهای اسلامشهر، پرند و صفادشت اشاره کرد.
وی همچنین از اجرای برنامههای ویژه برای تجلیل از خانوادههای دانشآموزان شهید و دانشآموزان فرزند شهید در شهرستانهای اسلامشهر و شهریار خبر داد.
نشستهای تخصصی و میزهای خدمت
دبیر ستاد امر به معروف استان تهران با اشاره به برنامههای فرهنگی و اجتماعی شهرستانها اظهار کرد: برگزاری نشستهای تخصصی بانوان فعال استانی با موضوع «اهمیت فرزندآوری» در شهرستانهای صفادشت، بهارستان، ملارد و شهریار از دیگر برنامههای این هفته بود.
وی افزود: همچنین «میز خدمت» با حضور مسئولان ارشد ستادهای امر به معروف در اکثر شهرستانهای استان برای پاسخگویی و تسهیل امور شهروندان برپا شد.
مؤمننسب خاطرنشان کرد: برگزاری سخنرانیهای پیش از خطبههای نماز جمعه توسط دبیران ستاد در شهرستانهای اسلامشهر و چهاردانگه و نیز حضور حجتالاسلام والمسلمین دکتر طاهری آکردی، سرپرست ستاد کشور، در شهرستان پرند از دیگر برنامههای این هفته بود.
توسعه فضای رسانهای و فرهنگی
وی با اشاره به اقدامات رسانهای ستاد گفت: در راستای اطلاعرسانی گسترده، اکران پوسترها و بیلبوردهای محیطی با محوریت «احیاء امر به معروف و نهی از منکر» در سطح استان انجام شد تا پیامهای این هفته در فضای عمومی شهروندان جاری شود.
پویش «نقش من»؛ مدیریت منابع در خدمت امنیت ملی
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، پویش اجتماعی «نقش من» را یکی از مهمترین اقدامات این هفته دانست و گفت: این پویش با همکاری شوراهای امر به معروف و دستگاههای اجرایی و با هدف آموزش، اطلاعرسانی و تشویق به مصرف بهینه آب و انرژی آغاز شد و مدیریت منابع را از یک موضوع اقتصادی به یک «مسئله دفاعی» و بخشی از «امنیت ملی» ارتقا داده است.
وی با تبیین ابعاد راهبردی این پویش اظهار داشت: در جنگهای نسل جدید، دشمن با تحلیل رفتن منابع و ایجاد بحران در زیرساختها، قصد دارد قدرت ایستادگی ملت را کاهش دهد. لذا مدیریت مصرف در عصر حاضر، یک وظیفه دفاعی و یک جهاد در برابر اسراف است. هدف ما تبدیل شدن از یک مصرفکننده بیهدف، به یک سرباز مسئولیتپذیر در جبهه اقتصاد و امنیت ملی است.
ایجاد «مقاومت اجتماعی» برای حمایت از مدافعان وطن
مؤمننسب در پاسخ به پرسشی درباره سازوکارهای عملیاتی ایجاد تحول در فرهنگ مصرف تصریح کرد: ما به دنبال شعار نیستیم، بلکه به دنبال "کنشگریِ میدان" هستیم. رویکرد ما، ایجاد یک "مقاومت اجتماعی" برای پر کردن دست مدافعان وطن است. برنامههای ما شامل بسیج توان تشکلهای مردمی، ایجاد شبکههای نظارتی محلی از طریق "قرارگاه ناظران مردمی ستاد" و تعامل مستقیم با نهادهای صنفی برای پیادهسازی تشریفات "مصرفِ جهادی" است.
وی در پایان تأکید کرد: ما میخواهیم از طریق تولید محتوای اثرگذار و بسیج رسانههای اجتماعی، پیام "نقش من" را به خانهها ببریم تا یک "جریان خودجوش مردمی" ایجاد شود. هدف ما این است که مدیریت منابع، نه یک اجبار، بلکه به یک "افتخار و مایه سربلندی" برای هر شهروند و خانواده تبدیل شود؛ به گونهای که امت، در مدیریت منابع، همان سلحشوری را از خود نشان دهد که در تمام میدانها به نمایش گذاشتهاند.
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