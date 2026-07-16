به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای با محکومیت شدید اقدامات وحشیانه آمریکایی‌ها در استان‌های کشورمان و بخصوص جنوب ایران و به ویژه حمله به بیمارستان اهواز از ملت مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار ایران اسلامی دعوت کرد تا شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، همزمان با هفتمین روز آرام گرفتن پیکر مطهر قائد شهید امت، پس از اقامه نماز مغرب و عشا، با حضور در آیین‌های عزاداری در تجمعات شبانه سراسر کشور، ضمن گرامیداشت یاد و راه آن مجاهد شهید، با آرمان‌های امام شهید، مکتب عاشورا و راه پرافتخار شهیدان تجدید پیمان کنند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم.

آمریکای جنایتکار با استمرار حملات خود به اهداف غیر نظامی به ویژه حمله به محدوده بیمارستان اهواز نشان داد به هیچ قاعده اخلاقی و انسانی ملتزم نیست و به هیچ ضابطه قانونی بین‌المللی پایبند و متعهد نیست و در بدعهدی و سبعیت و وحشیگری از همه جلادان تاریخ سبقت گرفته است و آنچه از رژیم صهیونیستی در دهه‌های اخیر در حمله به زیرساخت‌ها و مراکز خدماتی و درمانی و آموزشی دیده ایم، حاصل درس آموزی صهیونیست های فاسد در کلاس درس آمریکای سفاک است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با محکومیت شدید اقدامات وحشیانه آمریکایی‌ها در استان‌های کشورمان و بخصوص جنوب ایران و به ویژه حمله به بیمارستان اهواز، از ملت انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت می‌نماید امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، همزمان با هفتمین روز آرام گرفتن پیکر مطهر قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) و خانواده شهید ایشان در جوار مضجع نورانی ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام)، پس از اقامه نماز مغرب و عشا، با حرکت از مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و دیگر کانون‌های عبادی و انقلابی، به سوی محل‌های برگزاری تجمعات شبانه در سراسر کشور و با حضوری پرشور، باشکوه و دشمن‌شکن، ضمن تلاوت قرآن، اقامه آیین‌های عزاداری و تکریم مقام شامخ آن رهبر شهید و آن عالم ربانی، با آرمان‌های بلند امام راحل و امام شهید و مکتب انسان‌ساز عاشورا و راه پرافتخار شهیدان والامقام تجدید پیمان کرده و تبعیت و پیروی خود را از رهنمودهای حکیمانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظله‌العالی) اعلام و بار دیگر انسجام، وحدت، بصیرت، استقامت و وفاداری ملت بزرگ ایران به مسیر مقاومت و پیروزی را به نمایش جهانی گذارند.

بی‌تردید، حضور یکپارچه و حماسی ملت بزرگ ایران اسلامی در این آیین معنوی، تجلی استمرار فرهنگ عاشورا، نماد زنده بودن روح مقاومت و پیام روشن پایداری ملتی خواهد بود که راه مجاهدان و شهیدان را پایان‌ناپذیر می‌داند و بر این باور است که پرچم عزت ومقاومت، با شهادت علمداران آن هرگز بر زمین نخواهد ماند.

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