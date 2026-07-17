به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا - حضرت آیتالله جوادی آملی در دیدار جمعی از ائمه جمعه و جماعات استان تهران ضمن گرامیداشت و تکریم مقام شامخ شهدا، بهویژه رهبر شهید و شهید امت و دیگر شهدای اخیر، از خداوند متعال مسئلت کردند که آنان را با شهدای کربلا محشور فرماید.
این مرجع تقلید اظهار کردند: همانگونه که نهضت کربلا موجب حفظ اسلام، تشیع و این سرزمین شد، خونهای پاک این شهیدان نیز زمینهساز صیانت هرچه بیشتر از مکتب اهلبیت علیهمالسلام و جامعه اسلامی خواهد بود.
حضرت آیتالله جوادی آملی با اشاره به نقش برجسته شهید حسن طهرانیمقدم و همکاران ایشان، از آنان به عنوان الگوهایی کمنظیر در یاری دین و دفاع از امت اسلامی یاد کردند و افزودند: مجاهدت علمی این شهیدان، نمونهای برجسته از بهکارگیری دانش در مسیر حفظ اسلام، صیانت از کیان کشور و پاسداری از عزت و اقتدار امت اسلامی است و لذا ما بارها به ایشان گفتهایم «سلام الله علیه» .
ایشان تأکید کردند: علم، زمانی ارزش حقیقی خود را مییابد که در خدمت اسلام و دفاع از جامعه اسلامی قرار گیرد و بتواند با اتکا به ایمان و اخلاص، تهدیدها و توطئههای دشمنان را خنثی سازد.
معظم له با استناد به آیات قرآن کریم و بیانات امیرالمؤمنین علیهالسلام، عزت امروز جمهوری اسلامی ایران را مرهون اسلام، ایمان مردم و مجاهدتهای خالصانه مؤمنان دانستند و خاطرنشان کردند: قرآن کریم یادآور میشود که روزگاری مستکبران جهان، مسلمانان را خوار و تحقیر میکردند، اما خداوند به برکت اسلام، آنان را به عزت رساند.
ایشان یادآور شدند: ملت ایران نیز که زمانی از سوی قدرتهای استکباری، بهویژه آمریکا، مورد تحقیر قرار میگرفت، امروز به برکت اسلام، حضور آگاهانه مردم در صحنه و ایمان و ایستادگی آنان، به عزت، اقتدار و آبرو دست یافته است.
حضرت آیتالله جوادی آملی با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید، تأکید کردند:
ایشان حقی بزرگ بر گردن ما دارد. هرچند در آموزههای اسلامی، هر کس در راه دفاع از حق، مال، سرزمین و حریم خود جان ببازد، در شمار شهیدان بالمعنی الاعم هست، اما شهادت به معنای خاص با این فرق می کند؛ و این شهید بزرگوار آنجا که صیانت از اسلام و قرآن و اهلبیت علیهم السلام را در نظر بگیریم، شهادت به معنای خاص شامل ایشان است و آنجا که حفظ استقلال مملکت و اقتصاد و حریم ایران را در نظر بگیریم، شهادت به معنای عام شامل ایشان است.
این مرجع تقلید همچنین با قدردانی از حضور گسترده و استقامت مردم در صحنههای مختلف، این حضور را جلوهای از نصرت الهی دانستند و با استناد به آیه شریفه ﴿وَهُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ﴾، تأکید کردند:
این مردم را خداوند به میدان آورده است، مگر می شود چندین ماه زن و مرد اینچنین در میدان حاضر باشند، این مردان و زنان با ایمان، «جنود الرحمن» هستند و همین ایمان و حضور آگاهانه، پشتوانه اصلی اقتدار و پایداری جامعه اسلامی به شمار میرود.
حضرت آیتالله جوادی آملی با تأکید بر ضرورت قدردانی از مردم و مسئولان، اظهار کردند: امروز وظیفه همگان، حقشناسی نسبت به مردمی است که با حضور و ایستادگی خود از نظام اسلامی حمایت کردهاند و نیز قدردانی از دولت و خدمتگزاران صادق این نظام است.
ایشان افزودند: تکریم رهبر شهید و دیگر خدمتگزاران بزرگوار، تنها به دعا و طلب مغفرت محدود نمیشود، بلکه احترام حقیقی آن است که راه، سیره، اندیشه، آرمانها و رهنمودهای آنان در جامعه استمرار یابد و بهصورت عملی تحقق پیدا کند.
حضرت آیتالله جوادی آملی انتخاب رهبر معظم انقلاب را «صالحٌ بعد صالح» دانستند و تأکید کردند: رهبری که امروز عهدهدار این مسئولیت شده است، ادامهدهنده راه، اندیشه و آرمانهای رهبر شهید است، لذا همانطور که حمایت و صیانت از رهبر شهید وظیفه همگان بود، امروز نیز تأیید، و حفظ این بزرگوار وظیفه ماست.
ایشان سپس با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین علیهالسلام، «إذا تغیّر السلطان تغیّر الزمان»، بیان داشتند: با تغییر مسئولیت، نباید از تهدیدهای بیرونی غافل شد؛ هر چند ما در داخل، حفظ قانون قبلی به احترام حاکم قبلی را داریم، اما دشمنان ما در عرصه بین الملل این حرفها را نمی شناسند، لذا ما باید سعی بکنیم نگذاریم زمانه ما طوری عوض بشود که زمینه ما هم تغییر کند. استواری بر اصول و نشانه عقیده راسخ داشتن یعنی این؛ باید با صیانت از استقلال، امنیت، عزت، سرمایه های ملی و همه ظرفیت های مادی و معنوی کشور، مانع از آن شویم که دگرگونی های زمانه، به بنیان های نظام اسلامی آسیب بزند.
حضرت آیتالله جوادی آملی با تأکید بر اینکه مهمترین وظیفه جامعه اسلامی در شرایط کنونی، صیانت از وحدت ملی است، اظهار کردند:دباید اتحاد ما محکم تر شود، حفظ اتحاد و انسجام جامعه، کار آسانی نیست و نیازمند شناخت دقیق افکار، جریانها، اقوام و انگیزههای پنهان است تا خدای ناکرده زیر پوشش مصلحت و خیرخواهی، سخنی مطرح نشود که به این وحدت و به جایگاه رهبری آسیب بزند.
این مرجع تقلید با تأکید بر وفای به عهد به عنوان یکی از شاخصههای اساسی ایمان، بیان کردند: از منظر اسلام، پایبندی به تعهدات صرفاً یک تکلیف اخلاقی نیست، بلکه هویت و شناسنامه مؤمن به شمار میآید؛ ازاینرو، جامعه اسلامی باید در همه عرصهها بر عهد و پیمان خود استوار باشد. در جریان امضا و تعهد هم قرآن صریحاً فرمود که «فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ»، امضاء کردید، پای آن بایستید، ولی باید مواظب باشید و بدانید که با چه کسی تعهد کنید، با چه کسی تعهد نکنید، با چه کسی دست بدهید، با چه کسی دست ندهید.
اگر خواستید با آمریکاییها دست بدهید، حتما بعد از آن انگشتانتان را بشمارید
ایشان با اشاره به سابقه عهدشکنی آمریکا تأکید کردند: امروز با طرفی روبرو هستیم که صبح توافقی را امضا میکند و عصر آن را پاره می کند، لذا باید نهایت هوشیاری را در تعامل با چنین طرفی داشت و بارها گفته ایم که اگر خواستید با چنین طرفی دست بدهید، حتما بعد از آن انگشتان دست خود را بشمرید!
حضرت آیتالله جوادی آملی با تأکید بر جایگاه حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف، تصریح کردند: آن حضرت همواره ناظر و حاضر بر احوال امت اسلامی است و در حقیقت این ما هستیم که از محضر ایشان غایبیم، نه آن حضرت.
معظم له با دعوت مؤمنان به تقویت پیوند معنوی با امام عصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف، از خداوند متعال مسئلت کردند که به مردم، مسئولان، رهبر معظم انقلاب، خانوادههای آنان، شهدا و همه خدمتگزاران نظام اسلامی، عزت، جلال و سعادت دنیا و آخرت عطا فرماید و توفیق دهد تا امانت بزرگ نظام اسلامی را بهدرستی حفظ کرده و آن را به صاحب اصلیاش، حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف، بسپارند.
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