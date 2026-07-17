حشد الشعبی اجرای طرح خدماتی ویژه زیارت اربعین را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق امروز جمعه اعلام کرد اجرای طرح خدماتی ویژه زیارت اربعین را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)‏، در بیانیه این سازمان آمده است، سازمان الحشد الشعبی اجرای طرح خدماتی ویژه زیارت اربعین امام حسین (ع) را به دستور عبدالعزیز المحمداوی رئیس ستاد سازمان الحشد الشعبی و با هماهنگی استاندار کربلا آغاز کرده است.

بر اساس این بیانیه‏‌، ماشین‌آلات و نیروهای تخصصی به محل‌های اجرای مأموریت در محورهای مختلف شهر مقدس کربلا اعزام شده‌اند تا عملیات پاکسازی، آماده‌سازی جاده‌ها، پشتیبانی از نهادهای خدماتی و فراهم آوردن شرایط ارائه خدمات به میلیون‌ها زائر اربعین را انجام دهند.

در ادامه بیانیه آمده است: این اقدام در چارچوب یک طرح خدماتی جامع و با هماهنگی نهادهای دولتی، امنیتی و خدماتی انجام می‌شود و هدف آن ارائه بهترین خدمات، پشتیبانی از تلاش‌های استانداری و تضمین برگزاری موفق زیارت اربعین امام حسین (ع) است.

...........

پایان پیام/ 218