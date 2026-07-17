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حشد الشعبی اجرای طرح خدماتی ویژه زیارت اربعین را آغاز کرد

۲۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۴
کد مطلب: 1841337
حشد الشعبی اجرای طرح خدماتی ویژه زیارت اربعین را آغاز کرد

سازمان الحشد الشعبی اجرای طرح خدماتی ویژه زیارت اربعین امام حسین (ع) را به دستور عبدالعزیز المحمداوی رئیس ستاد سازمان الحشد الشعبی و با هماهنگی استاندار کربلا آغاز کرده است.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان الحشد الشعبی عراق امروز جمعه اعلام کرد اجرای طرح خدماتی ویژه زیارت اربعین را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری عراق (واع)‏، در بیانیه این سازمان آمده است، سازمان الحشد الشعبی اجرای طرح خدماتی ویژه زیارت اربعین امام حسین (ع) را به دستور عبدالعزیز المحمداوی رئیس ستاد سازمان الحشد الشعبی و با هماهنگی استاندار کربلا آغاز کرده است.

بر اساس این بیانیه‏‌، ماشین‌آلات و نیروهای تخصصی به محل‌های اجرای مأموریت در محورهای مختلف شهر مقدس کربلا اعزام شده‌اند تا عملیات پاکسازی، آماده‌سازی جاده‌ها، پشتیبانی از نهادهای خدماتی و فراهم آوردن شرایط ارائه خدمات به میلیون‌ها زائر اربعین را انجام دهند.

در ادامه بیانیه آمده است: این اقدام در چارچوب یک طرح خدماتی جامع و با هماهنگی نهادهای دولتی، امنیتی و خدماتی انجام می‌شود و هدف آن ارائه بهترین خدمات، پشتیبانی از تلاش‌های استانداری و تضمین برگزاری موفق زیارت اربعین امام حسین (ع) است.

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