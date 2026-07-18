ممدانی، نتانیاهو را جنایتکار جنگی خواند؛ رایزنی حقوقی برای بازداشت در نیویورک

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهردار نیویورک با توصیف بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، به عنوان «جنایتکار جنگی» اعلام کرد که همچنان در حال بررسی راهکارهای حقوقی برای امکان بازداشت وی در صورت سفر به این شهر است.
زهران ممدانی در گفتوگو با روزنامه نیویورکتایمز تأکید کرد که دولت شهری نیویورک در حال ارزیابی اختیارات قانونی خود درباره اجرای احتمالی حکم بازداشت نتانیاهو در جریان حضور او در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر است.
ممدانی با اشاره به حکم تعقیب صادرشده از سوی دیوان کیفری بینالمللی علیه نخستوزیر رژیم صهیونیستی، تصریح کرد که «جای نتانیاهو در لاهه است» و وی باید در برابر اتهامات مربوط به جنگ غزه پاسخگو باشد.
وی همچنین اعلام کرد که در حال رایزنی مستمر با اداره حقوقی شهر نیویورک است تا مشخص شود آیا از اختیار قانونی لازم برای صدور دستور بازداشت یک مقام خارجی برخوردار است یا خیر.
شهردار نیویورک با یادآوری مواضع پیشین خود در جریان رقابتهای انتخاباتی، تأکید کرد که در صورت وجود پشتوانه قانونی، برای اجرای حکم دیوان کیفری بینالمللی اقدام خواهد کرد. او پیشتر نیز جنگ غزه را همسو با ارزیابی برخی نهادهای بینالمللی، مصداق «نسلکشی» توصیف کرده بود.
در مقابل، نتانیاهو ضمن رد این اظهارات، شهردار نیویورک را به حمایت از حماس متهم کرد. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که نشانههایی از تغییر رویکرد بخشی از حزب دموکرات آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی مشاهده میشود؛ بهگونهای که در روزهای اخیر نزدیک به نیمی از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به طرح قطع کمکهای واشنگتن به اسرائیل رأی مثبت دادند؛ اقدامی که از نگاه ناظران، بیانگر افزایش انتقادها از سیاستهای تلآویو در جنگ غزه است.
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