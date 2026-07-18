طنین یاد رهبر شهید در مزارشریف؛ محفل قرآنی »از تلاوت تا شهادت« برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این محفل معنوی با حضور جمعی از عالمان برجسته دینی، حافظان قرآن کریم، مسئولان فرهنگی و جوانان پرشور شهر مزارشریف در کتابخانه فردوسی برگزار گردید. فضای این نشست با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید آغاز شد و عطر و بوی قرآنی به خود گرفت.

در این برنامه، سخنرانان با واکاوی جایگاه قرآن کریم در حیات مسلمانان، بر این نکته کلیدی تأکید ورزیدند که آموزه‌های الهی، سرچشمه اصلی شکل‌گیری روحیه ایستادگی در برابر ظلم و ستم است. شرکت‌کنندگان در این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، نقش رهبران دینی را در پاسداری از ارزش‌های اصیل اسلامی و نهادینه‌سازی فرهنگ شهادت و ایثار، حیاتی و انکارناپذیر دانستند.

حاضران در این نشست، علاوه بر استماع تلاوت‌های قرآنی، پیرامون ابعاد مختلفِ «مقاومت» از منظر قرآن کریم به بحث و تبادل نظر پرداختند و بر لزوم ترویج این ارزش‌ها در میان نسل جوان افغانستان تأکید کردند. این برنامه در فضایی آکنده از معنویت و با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های دینی و انقلابی به کار خود پایان داد.

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