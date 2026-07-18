مرشایمر: ایران فراتر از انتظار ظاهر شد؛ رؤیای پیروزی سریع واشنگتن محقق نشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جان مرشایمر، نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه شیکاگو، در تازه‌ترین ارزیابی خود از تقابل نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، عملکرد ایران را فراتر از پیش‌بینی‌های رایج توصیف کرد و معتقد است تهران در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند در ادامه این رویارویی دست برتر را حفظ کند.

مرشایمر با اشاره به روند تحولات میدانی تأکید کرد که بسیاری از تحلیلگران و حتی برخی محافل تصمیم‌گیر تصور نمی‌کردند ایران بتواند در برابر فشارهای نظامی آمریکا چنین سطحی از مقاومت و اثربخشی را به نمایش بگذارد.

وی تصریح کرد: «فکر نمی‌کنم کسی به‌طور کامل درک کرده بود که ایران تا چه اندازه می‌تواند در برابر آمریکا عملکردی قاطع و موفق از خود نشان دهد.»

این استاد دانشگاه شیکاگو معتقد است آمریکا و متحدانش در آغاز درگیری‌ها بر دستیابی به یک پیروزی سریع و تعیین‌کننده حساب باز کرده بودند، اما تحقق نیافتن این هدف، شرایط را به سمت یک جنگ فرسایشی سوق داده است؛ وضعیتی که به باور او ایران سال‌ها برای آن آماده شده و از ظرفیت‌های لازم برای ادامه آن برخوردار است.

مرشایمر در یکی از تحلیل‌های خود تصریح کرده است که واشنگتن و تل‌آویو نتوانستند به اهداف اولیه خود دست یابند و اکنون با شرایطی متفاوت از محاسبات اولیه مواجه هستند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی ایران در معادلات انرژی و تجارت جهانی، معتقد است توانایی تهران در تأثیرگذاری بر مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر موازنه در این رویارویی بوده است.

به گفته مرشایمر، طولانی شدن جنگ و افزایش هزینه‌های اقتصادی و سیاسی آن، می‌تواند فشار مضاعفی بر آمریکا وارد کند و قدرت مانور ایران را افزایش دهد.

این نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل در ارزیابی کلی خود از جنگ، تأکید کرد که برخلاف ادعاهای مطرح‌شده درباره برتری مطلق آمریکا، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد ایران از توان قابل توجهی برای تحمیل هزینه به طرف مقابل برخوردار است.

تحلیل مرشایمر در شرایطی مطرح می‌شود که شماری از ناظران بین‌المللی نیز اذعان کرده‌اند درگیری‌های اخیر برخلاف انتظارات اولیه پیش رفته و ایران توانسته است سطحی از مقاومت و بازدارندگی را به نمایش بگذارد که بسیاری از برآوردهای اولیه غربی آن را پیش‌بینی نمی‌کردند.

..........................

پایان پیام