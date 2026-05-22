به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جان مرشایمر در مصاحبهای با اشاره به ناتوانی امارات در مقابله با ایران، تصریح کرده که ایران میتواند در صورت ورود جدی امارات به جنگ، زیرساختهای انرژی و همچنین تأسیسات نمکزدایی امارات را هدف قرار داده و نابود کند.
ایران بارها بر روابط صلحآمیز خود با همسایگان تأکید کرده اما در عین حال گفته که هرگونه اقدام علیه امنیت این کشور از سوی کشورهای همسایه با پاسخ دندانشکن مواجه خواهد شد.این استاد برجسته علوم سیاسی همچنین تأکید کرده که «وقتی آمریکا و اسرائیل با هم نتوانستهاند ایران را شکست دهند»، امارات هم نمیتواند با ایران مقابله کند.
آمریکا در طول جنگ رمضان حملات بسیاری را از خاک امارات علیه ایران انجام داد و امنیت امارات را به مخاطره انداخت. موشکهای ایرانی در پاسخ به این حملات، پایگاههای آمریکا در امارات را هدف قرار دادند. در هفتههای اخیر نیز گزارشهایی در مورد احتمال حمله امارات به جزیره لاوان ایران مطرح شده است.
مسئولان ایرانی به اماراتیها نسبت به هرگونه اقدام تحریکآمیز به شدت هشدار دادهاند.از سوی دیگر، ایران تهدید کرده که در صورت هدف قرار گرفتن زیرساختهای انرژی این کشور توسط آمریکا، زیرساختهای انرژی کشورهای منطقه به هدف مشروع ایران تبدیل خواهند شد.
