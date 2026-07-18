در پی تجاوز به ایران؛ آمریکا به زخمی شدن نظامیان خود در اردن اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات آمریکایی در پی دور جدید حملات تجاوزکارانه به خاک ایران و پاسخ نیروهای مسلح ایران در دفاع از خاک کشور، اعتراف کردند که چند نظامی آمریکایی در پایگاه‌های آمریکا در اردن زخمی شده‌اند.

چند مقام آمریکایی روز جمعه ۲۶ تیرماه (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶) به شبکه خبری سی‌بی‌اس گفتند: ایران در این هفته دست‌کم دو پایگاه اردنی را هدف حمله قرار داده است که در پی حمله به محل استقرار نیروهای آمریکایی، چند نظامی آمریکایی زخمی شدند.

مقامات آمریکایی مدعی شدند: تاکنون هیچ موردی از کشته‌شدن نیروهای آمریکایی یا اردنی گزارش نشده است و شدت جراحات افراد آسیب‌دیده مشخص نیست.

سی‌بی‌اس افزود که هواپیماهای جنگی آمریکا به‌طور معمول از تاسیسات نظامی اردن برای تجاوز به ایران استفاده می‌کنند.

پیش از این، ارتش آمریکا در بیانیه دیگری حمله به پایگاه «التنف» در سوریه و همچنین اسیر یا کشته‌شدن نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد.

آمریکا مدعی شد: «واقعیت این است که به تازگی هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی در این منطقه کشته یا اسیر نشده‌اند.»

ایالات متحده آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز با نقض تفاهم نامه اسلام آباد به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتش‌بس به پایان رسیده‌ است.

با از سرگیری تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا علیه ایران و پاسخ‌های تدافعی جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌های آمریکا که مبدا این حملات بودند، بار دیگر کانون توجه جهانی به تنگه هرمز به عنوان مرکز مناقشه جدید میان ایران و آمریکا جلب شده است.

واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی»، حضور و نقش خود را در منطقه توجیه می‌کند درحالیکه ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرت‌های خارجی تامین شود.

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