اردن با ادعای نبود پایگاه آمریکایی، دروغ گفت/ اعتراف آمریکا به تلفات، اردن را رسوا کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ الصادق الغریانی، مفتی لیبی، در سخنانی به افشاگری درباره نقش اردن در جنگ ایران و آمریکا پرداخت.
الغریانی در سخنانی افزود: «اردن در طول هفتههای گذشته ادعا میکرد که ارتش این کشور با همه موشکهای ایران مقابله میکند و آنچه در این کشور سقوط میکند فقط ترکشها و بقایای موشکها و ناشی از عملیات پدافندی است.»
وی اضافه کرد: «این کشور همچنین به دروغ مدعی بود که هیچ پایگاه نظامی آمریکایی در خاک این کشور وجود ندارد و این کشور فقط با آمریکا توافقنامههایی برای آموزش نظامی دارد.»
الغریانی گفت: «پس از اینکه این موشکها در پایگاههای آمریکایی فرود آمد و این تلفات و خسارتها را به آمریکاییها وارد کرد، آنها نتوانستند خسارتهای خود را پنهان کنند.»
مفتی لیبی تصریح کرد: «با اعلام آمریکا مبنی بر کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان خود در اردن و عراق، اردن که این موضوع را پنهان و به دروغ اعلام میکرد که هیچ پایگاه آمریکایی در خاک این کشور وجود ندارد، رسوا شد.»
الغریانی گفت: «حملات ۱۰ روز اخیر آمریکا به ایران در انتقام به تلفات و خسارتهای گستردهای است که آمریکاییها در اردن متحمل شدهاند.»
لازم به ذکر است، فرماندهی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) پیشتر اعلام کرد که در پی پاسخ ایران به حملات تجاوزکارانه واشنگتن، دو نظامی آمریکایی در اردن کشته شدند و یک نظامی دیگر همچنان مفقود است.
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