به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی گفت: در ۳ ژوئیه ۱۹۸۸ (۱۲ تیر ۱۳۶۷)، نیروی دریایی ایالات متحده پرواز ۶۵۵ ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام ۲۹۰ غیرنظامی سرنشین آن از جمله ۶۶ کودک را به شهادت رساند.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل افزود: رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده به جای پذیرش مسئولیت و پاسخگویی، به خدمه‌ای که مسئول این اقدام بودند، نشان افتخار اعطا کرد.

نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: دقیقاً به همین دلیل است که «فرهنگ بی‌کیفری» همچنان ادامه دارد: از سرنگونی پرواز ۶۵۵ در آسمان خلیج فارس گرفته تا شلیک موشک‌های «تاماهاوک» به مدرسه‌ای در میناب که به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز انجامید. ایالات متحده همچنان از پاسخگویی در قبال جنایات خود خودداری می‌کند.

دوازدهم تیرماه ۱۳۶۷، آسمان خلیج فارس شاهد یکی از تلخ‌ترین و بحث‌برانگیزترین فجایع تاریخ هوانوردی جهان بود؛ سقوط پرواز ۶۵۵ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر اثر شلیک موشک از ناو جنگی آمریکایی «وینسنس»، حادثه‌ای که به جان باختن ۲۹۰ مسافر و خدمه انجامید و سال‌هاست به عنوان نمادی از «حقوق بشر آمریکایی» در حافظه تاریخی ایرانیان باقی مانده است.

۲ موشک از ناو آمریکایی وینسنس شلیک شد و لحظاتی بعد، هواپیمای ایرباس در آسمان متلاشی گردید و قطعات آن به همراه پیکر ۲۹۰ مسافر، در آب‌های نیلگون خلیج فارس فرو ریخت. هیچ فرصتی برای اعلام خطر، تغییر مسیر یا نجات وجود نداشت. پرواز، پیش از رسیدن به مقصد، در میانه آسمان پایان یافت.

در نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ نیز همزمان با آغاز جنگ دوباره آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هولناک‌ترین جنایت در مدرسه ابتدایی میناب، استان هرمزگان، رخ داد. در ساعات آموزشی، زمانی که ۲۶۴ دانش‌آموز در کلاس‌های درس حضور داشتند، این مدرسه دو بار هدف اصابت موشک‌های آمریکا قرار گرفت. این حمله منجر به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز دختر و پسر در سنین ۷ تا ۱۲ سال، همچنین معلمان و والدین آنها و زخمی شدن بیش از ۹۶ نفر دیگر شد. بسیاری از قربانیان ساعت‌ها زیر آوار گرفتار ماندند و چندین پیکر به شدت مجروح شدند که قابل شناسایی نبودند.

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