  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

رئیس قوه قضاییه: با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه شوم دشمن آمریکایی در نطفه خفه شد

۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۵
کد مطلب: 1841689
رئیس قوه قضاییه: با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه شوم دشمن آمریکایی در نطفه خفه شد

رئیس قوه قضاییه نوشت: مرزداران ایران اسلامی و پاسدارانِ هرمز با بذل جان و اقتدار، نه تنها از مرزهای جغرافیایی، که از عزت و استقلال حقوقی ایران در برابر تهاجمی نظام‌مند صیانت می‌کنند تا بدعهدی و خباثت دشمن را به شکستی تاریخی بدل سازند.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت:آنچه در آب‌های نیلگون خلیج‌فارس می‌گذرد، عیان‌ترین گواه بر ناکامی راهبردی دشمن آمریکایی است؛ چرا که با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه‌ی شوم آنان در نطفه خفه شد و رؤیای ایجاد زنجیرهای اسارت بر سرحدات ایران، به کابوسی برای متجاوزان بدل گشت. 

تجاوزات اخیر دشمن به ایران اسلامی نیز در همین چارچوب قابل فهم است. 

مرزداران ایران اسلامی و پاسدارانِ هرمز با بذل جان و اقتدار، نه تنها از مرزهای جغرافیایی، که از عزت و استقلال حقوقی ایران در برابر تهاجمی نظام‌مند صیانت می‌کنند تا بدعهدی و خباثت دشمن را به شکستی تاریخی بدل سازند.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha