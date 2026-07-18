اشتراکات مذهبی و تاریخی، پیوند ایران و افغانستان را ماندگار کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا از فارس، عبدالله غلامی، مسئول امور فرهنگی اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس امروز، در حاشیه مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» و گرامیداشت شهدای جبهه مقاومت با حضور اتباع افغانستانی مقیم شیراز در جمع خبرنگاران، اشتراکات مذهبی، فرهنگی و تاریخی را مهم‌ترین عامل تداوم روابط ایران و افغانستان دانست و گفت: این پیوندها طی بیش از چهار دهه، در مقاطع مختلف تداوم یافته و حضور گسترده اتباع افغانستانی در آیین گرامیداشت شهدای جبهه مقاومت در شیراز نیز نشانه‌ای از همین همبستگی است.

وی اظهار کرد: حضور پرشور اتباع افغانستانی در این مراسم، بیانگر عمق روابط میان دو ملت است؛ روابطی که بر پایه اشتراکات دینی، فرهنگی و تاریخی شکل گرفته و در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز استمرار داشته است.

غلامی با اشاره به اقدامات اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در حوزه فرهنگی گفت: طی حدود دو سال گذشته، بخش فرهنگی این اداره‌کل با هدف شناسایی، ساماندهی و ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی مهاجران، برنامه‌ریزی‌هایی را دنبال کرده و در همین راستا، با ارائه تصویری از وضعیت مهاجران در استان، موضوع انسجام‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی را برای دستگاه‌های مرتبط تبیین کرده است.

مسئول امور فرهنگی اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس افزود: این اقدامات با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ذی‌ربط و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی جامعه مهاجران در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه روند ساماندهی تشکل‌های فعال اتباع در استان ادامه دارد، اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی و فرهنگی، گروه‌های اجتماعی، ورزشی و هنری اتباع از جمله مجموعه‌هایی هستند که ساماندهی آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

غلامی افزود: برگزاری آیین بزرگداشت «قائد شهید امت» با حضور اتباع افغانستانی شیعه و سنی استان فارس در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، یکی از برنامه‌هایی است که در همین چارچوب برگزار شد.

غلامی با تأکید بر سابقه همراهی مردم افغانستان با جمهوری اسلامی ایران گفت: در مقاطع مختلف تاریخی و حوادث گوناگون، مردم افغانستان در کنار ملت ایران حضور داشته‌اند و این همراهی همواره ادامه داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، اتباع افغانستانی همواره همراه مردم ایران بوده‌اند و پیش از برگزاری این مراسم نیز آمادگی خود را برای ادای دین به انقلاب اسلامی و امام شهید اعلام کرده بودند.

مسئول امور فرهنگی اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در پایان با اشاره به سابقه روابط دو ملت اظهار کرد: پیوند میان ایران و افغانستان محدود به سال‌های اخیر نیست، بلکه بیش از چهار دهه سابقه دارد و مردم دو کشور در عرصه‌های مختلف در کنار یکدیگر بوده‌اند؛ موضوعی که به گفته وی، مایه افتخار است و این همراهی همچنان ادامه خواهد داشت.