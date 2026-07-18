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ارتش ایران از حمله پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در اردن و کویت خبر داد

۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۹
کد مطلب: 1841754
ارتش ایران از حمله پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در اردن و کویت خبر داد

ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در ادامه مرحله چهاردهم عملیات «صاعقه»، شماری از پایگاه‌ها و مراکز راهبردی ارتش آمریکا در اردن و کویت را با استفاده از پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است؛ اقدامی که به گفته تهران در پاسخ به حملات آمریکا علیه ایران انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در چارچوب مرحله چهاردهم عملیات «صاعقه»، انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه «العدیری» و ساختمان‌های فرماندهی و انبارهای مهمات پایگاه «علی السالم» در کویت، همچنین چندین پل ارتباطی این کشور، با پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفته‌اند. در این بیانیه، اردوگاه العدیری یکی از مهم‌ترین مراکز پشتیبانی و سازماندهی مجدد نیروهای آمریکایی و پایگاه علی السالم از بزرگ‌ترین مراکز پشتیبانی و هماهنگی عملیات هوایی آمریکا در منطقه خلیج فارس توصیف شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که مخازن سوخت ارتش آمریکا در پایگاه هوایی «الازرق» اردن نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفته است. ارتش ایران این پایگاه را یکی از مراکز حیاتی آمریکا در غرب آسیا دانسته و تأکید کرده است که این عملیات در راستای هدف قرار دادن مراکز فرماندهی، کنترل، زیرساخت‌های آمادگی رزمی و سامانه‌های دفاعی ارتش آمریکا انجام شده است. همزمان، گزارش‌هایی از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در اردن و مناطقی از عربستان سعودی پس از شلیک موشک‌های بالستیک از ایران منتشر شده و شبکه «سی‌بی‌اس» نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی از زخمی شدن شماری از نظامیان آمریکایی در حملات این هفته به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داده است.

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