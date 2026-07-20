جبهه مقاومت شوکت طاغوت، کفر و نفاق را در هم خواهد شکست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شیخ عیسی قاسم با اشاره به عملکرد شماری از حاکمان کشورهای اسلامی گفت بسیاری از آنان به دلیل تعارض منافع دنیوی خود با آموزه‌های اسلام، در برابر این دین ایستادند و با تحریف و کوچک‌نمایی حقیقت اسلام، چهره‌ای نادرست از آن به نمایش گذاشتند.

وی افزود این حاکمان با ظلم، محروم کردن مردم از حقوق اولیه زندگی، کشتار و جنایت، و نسبت دادن اقدامات خود به دین، تصویری نفرت‌انگیز از اسلام در اذهان عمومی ایجاد کردند.

وی در ادامه، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل نظام اسلامی را نقطه عطفی در مقابله با ظلم و احیای عدالت دانست و تصریح کرد که نبردی سرنوشت‌ساز میان حق و باطل به رهبری امام خمینی(ره) و امام شهید سید علی خامنه‌ای از یک سو، و آمریکا، رژیم صهیونیستی و جریان‌های طاغوتی و همچنین برخی حکومت‌های وابسته و منافق از سوی دیگر شکل گرفته است.

آیت‌الله شیخ عیسی قاسم تأکید کرد که فرجام این رویارویی، پیروزی جبهه مقاومت و شکست طاغوت، کفر و نفاق خواهد بود.

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