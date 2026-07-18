به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عادل الجبوری، نویسنده و تحلیلگر عراقی، در یادداشتی با مرور تحولات عراق از دوران حمایت غرب از رژیم بعث تا اشغال این کشور توسط آمریکا، معتقد است واشنگتن برخلاف وعدههای خود پس از سرنگونی حکومت صدام، نهتنها نتوانست امنیت، ثبات و بازسازی را برای عراق به ارمغان آورد، بلکه با انحلال نهادهای حکومتی، مدیریت نادرست دوران پس از اشغال و عملکرد نیروهای نظامی خود، زمینه تشدید ناامنی، گسترش اختلافات داخلی و افزایش فعالیت گروههای تروریستی را فراهم کرد.
وی همچنین به رخدادهایی همچون رسوایی زندان ابوغریب و کشتار میدان النسور بهعنوان نمونههایی از پیامدهای حضور نظامی آمریکا اشاره کرده است.
وی در ادامه با اشاره به تداوم حضور نظامی آمریکا، استفاده واشنگتن از ابزارهای اقتصادی و مالی در تعامل با بغداد و بیتوجهی به درخواستهای داخلی عراق برای پایان دادن به این حضور، تأکید میکند که آینده روابط دو کشور تنها در صورتی میتواند به سمت ثبات حرکت کند که آمریکا به حاکمیت ملی عراق احترام بگذارد، پروندههای گذشته را با رویکردی مسئولانه دنبال کند و سیاستهای مداخلهجویانه خود در منطقه را کنار بگذارد.
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