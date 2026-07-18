مقاومت، مسیر دستیابی به بهشت دنیوی و عزت جاودان امت اسلام

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا از فارس، آیتالله سید شرفالدین ملکحسینی جمعه در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت که با حضور اتباع افغانستانی شیعه و سنی استان فارس برگزار شد، بیان کرد: رهبر ایران با شهادت خود رستاخیزی عظیم و بعثتی نو در جهان اسلام ایجاد کرد که موجب بیداری ملتها شد.
وی با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع این شهید بزرگوار، این رخداد را نمادی از شکوه و عظمت امت بیدار دانست و تصریح کرد: شهادت ایشان رمز برخاستن و هیجان روح مقاومت در میان ملتهای آزاده شده و بیتردید، همین بیداری زمینه جمعشدن بساط استکبار و رژیم صهیونیستی را فراهم خواهد کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود، با اشاره به ویژگیهای عالمان دینی و مجاهدان راه خدا، آنان را نزدیکترین انسانها به انبیا خواند و گفت: ایمان و علم دو بال تعالی انسان هستند که در وجود عالمان دینی تبلور مییابد و آنان را به منزلتی میرساند که در پیشگاه خداوند صاحب خشیت و خضوع میشوند. علم، حقیقت برجستهای است که انسانها را از یکدیگر متمایز میکند و عالمان به واسطه دانشی که خداوند به آنان عطا کرده به جایگاهی میرسند که در شمار شاهدان توحید قرار میگیرند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن گرامیداشت علمای فقید افغانستان، یادآور شد که این بزرگان همواره پرچم دین و علم را در افغانستان برافراشته نگه داشتند و باید راه آنان در مسیر پاسداشت ارزشهای اسلامی با قوت ادامه یابد.
آیتالله ملکحسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با استناد به آیات قرآن به تبیین جایگاه عالمان دینی و مومنان مجاهد پرداخت و گفت: انسان خداشناس کسی است که صادقانه پای عهد الهی ایستاده و به آن وفادار مانده است؛ عهدی که بر پایه توحید، دشمنی با شیاطین، دفاع از محرومان، تقوا، مقاومت و جهاد استوار است.
وی ادامه داد: طبق آیات قرآن، عالمان مومن به واسطه دانش و بصیرت خود به منزلتی دست مییابند که شهادت آنان بر وحدانیت خداوند، در شمار گواهیهای معتبر قرار میگیرد و این نشان از رفعت جایگاه علم و ایمان در پیشگاه باریتعالی دارد، این عهد توحیدی در نهاد و فطرت تمامی انسانها نهاده شده است تا در روز قیامت حجتی برای غفلت باقی نماند؛ اما تنها کسانی که به حقیقت این شهادت و ربوبیت الهی پی میبرند در مسیر حق گام برمیدارند.
آیتالله ملکحسینی در ادامه، با تبیین الگوی شخصیتی شهید امت، ایشان را مصداق بارز انسانی دانست که با شناخت عمیق از جایگاه خود، تمامی عمر خویش را در راه وفای به این عهد الهی صرف کرد و همانگونه که در دوران دفاع مقدس نیز تاکید داشت، شهادت را نهتنها پایانی بر این مسیر، بلکه فصلی برای عروج و بازگشت به سوی معبود برشمرد.
وی با تبیین جایگاه عهد ربوبیت در زندگی مومنان اظهار کرد: شهید بزرگ امت و سیدالشهدای انقلاب همواره با تکیه بر آیات الهی زندگی میکرد و مقاومت، مجاهدت و دیپلماسی را بر همین مبنا تعریف کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه معرفت به خداوند متعال خوف از او را در وجود انسان نهادینه میکند، افزود: هر کس از خدا بترسد از غیر او ترسی نخواهد داشت و این همان عهدی است که مومنان را در برابر دشمنان نفوذناپذیر میسازد، ایستادگی در برابر شیاطین انسی و جنی مسیر دشواری است که انبیای الهی با صبر و ارادهای مستحکم در آن گام برداشتند و پیروان آنان نیز با تاسی به این الگوی بزرگ، هرگز در برابر سختیها سست نشده و تسلیم دشمن نشدند.
وی خاطرنشان کرد: قرآن کریم عهد الهی است و شهید بزرگ امت اسلامی ایران با پیوند زدن هسته حرکتی جامعه به حکمت، مصلحت و عزت، معنای واقعی ایستادگی بر این عهد را تجلی بخشید، این بازماندگان جبهههای نبرد امانتی هستند که مسئولان و مدیران جامعه در برابر آنان مسئولاند.
آیتالله ملکحسینی با تاکید بر اینکه تقوا و پایداری بر عهد مقاومت و شهادت گستردهترین تجلی وفای به عهد با خداوند است، افزود: شهید آیتالله سید علی خامنهای در تمامی ابعاد زندگی، پایبندی به آرمانهای الهی را به زیباترین شکل ممکن به اثبات رساند و بر همین عهد تا لحظه شهادت ایستادگی کرد.
وی با اشاره به سیره شهدای والامقامی همچون سردار سلیمانی و شهید هنیه اظهار کرد: فرهنگ مقاومت و ایستادگی عهدی الهی است که انسان را از خوف آینده و اندوه گذشته رها میکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: طبق کلام امام صادق (ع)، وعده بهشت در آیات الهی تنها به آخرت محدود نمیشود، بلکه امتی که در برابر دشمنان قد علم کند و تن به ذلت ندهد، دنیای خود را نیز به بهشت تبدیل خواهد کرد، زندگی در سایه بردگی دشمنان، مرگی تدریجی و ذلتبار است و تنها با ایستادگی در برابر مستکبران است که حقوق امت اسلام محقق شده و حیات معنا مییابد.
وی با تاکید بر اینکه خداوند خریدار جان و مال مومنان مجاهد است، افزود: این وعده الهی در تمامی کتب آسمانی، از تورات و انجیل تا قرآن کریم، ذکر شده و روح شهادتطلبی عهد مردان بزرگی است که برای اعتلای اسلام میجنگند، امتی که قدر شهادت و ایثار را بداند، هرگز در تاریخ ذلیل نخواهد شد و آنچنان که در برابر تهاجمات گذشته ایستادگی کرده، پرچم اقتدارش در آینده نیز برافراشته باقی خواهد ماند.
آیتالله ملکحسینی خاطرنشان کرد: شکوه و افتخارات حاصل از مقاومت، نه نقطه پایان، بلکه تکیهگاهی مستحکم برای گامبرداشتن به سوی پیروزیهای بزرگتر است، امت ایستاده هرگز شکستناپذیر نخواهد بود، عزت و افتخار نصیب جامعهای میشود که بر پایه ایمان و علم، مسیر مقاومت و شهادت را برگزیده و با تکیه بر این دستاوردها، در برابر ظلم و استکبار جهانی تا رسیدن به قلههای پیروزی نهایی ایستادگی کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امتهایی که قدر شهادت، خدمت و مقاومت را میشناسند، هرگز در تاریخ ذلیل نخواهند شد و این همان رفعت و درجهای است که پیروان آنان را نیز مفتخر میسازد، امتی که در برابر تهاجم دشمنان به شکلی ذلیلانه تسلیم شود، هم در دنیا و هم در آخرت دچار سقوط خواهد شد، اما امتهایی که مانند مردان دلیر افغانستان در برابر کمونیسم و تروریسم آمریکا ایستادگی کردند، آیندهای روشن و پرچمی بلند در جهان خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه مقاومت در نهایت به ثمر خواهد نشست، خاطرنشان کرد که شکوه و افتخارات حاصل از ایستادگی نباید باعث غرور و توقف شود، بلکه باید به عنوان تکیهگاهی استوار برای مقابله با دشمنان و حرکت به سوی آیندهای روشن به کار گرفته شود، جامعهای که برخاسته و ایستاده باشد، هرگز شکست نخواهد خورد و حتی در صورت شهادت، زندهتر خواهد شد، عزت و افتخار متعلق به جامعهای است که بر پایه ایمان و علم میایستد و با حرکت به سوی مسیر مقاومت و شهادت، سنت الهی پیروزی را رقم میزند.
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