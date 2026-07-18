پاسخ به دشمن پشیمان کننده باشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا از فارس،آیت‌الله لطف‌الله دژکام، امروز در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مسجدالرسول(ص) قصردشت شیراز با اشاره به شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: این بزرگوار در طول مدت رهبری خود قواعد حکومت بر مبنای دین و دستورات قرآن کریم را برای ما مردم مشخص فرمودند.

وی افزود: رهبر شهید کشورمان مکرر بر این مسئله تأکید داشتند که اگر تصمیمی در نظام جمهوری اسلامی گرفته می‌شود، تصمیم دل‌بخواهی و بر اساس سلیقه نیست؛ بلکه تصمیم بر پایه اجتهاد صحیح و بهره‌گیری از متون مقدس دینی ما شکل گرفته است و چون اجتهاد شده، هم برای شخص مجتهد و هم برای همه کسانی که باید از آن مجتهد اطاعت کنند، به حسب دستور شرعی، حجیت دارد.

آیت‌الله دژکام با هشدار نسبت به فراموشی مسئله حجیت به بهانه مسائل عاطفی و احساسی در فضای جنگ و حمله آمریکا، افزود: این موضوع را نباید کم‌اهمت بدانیم؛ زیرا ممکن است به‌سبب بی‌توجهی به این نکته، مصالحی از دست ما مردم خارج شود و ضررش را ببینیم.

نماینده ولی فقیه در فارس همچنین تصریح کرد: رهبر معظم فعلی ما، از باب صالح پس از صالح، همان کاری را که پدر شهیدش و امام راحل بنیان‌گذار انجام می‌دادند، برای استنباط و ابلاغ وظایف سیاسی و اجتماعی مردم از ادله شرعی انجام می‌دهد.

آیت‌الله دژکام با استناد به دستورات قرآن کریم در مورد وفای به عهد در جنگ‌ها، اظهار کرد: اگر با هم قول و قراری گذاشتید، تا وقتی طرف مقابل پای آن ایستاده، شما هم باید بمانید، اما اگر طرف مقابل قولش را شکست، دست شما باز می‌شود که جواب دهید.

وی در نقد رئیس‌جمهور آمریکا افزود: وفای به عهد در اسلام چنان مهم است که بی‌وفایی، نامردی و غیرانسانی است. ترامپ در رابطه با ملت ایران دو بار عهدشکنی صریح کرد؛ یک بار برجام را یک‌طرفه به هم زد و بار دوم نیز در حالی که هنوز جوهر امضایش خشک نشده بود، نامردی کرد. صدام نیز قراردادی را که بین ایران و عراق در الجزایر نوشته شده بود پاره کرد و می‌گفتیم صدام نامرد است، اما از صدام نامردتر ترامپ است، زیرا صدام رئیس کشوری بود که ادعای کدخدایی دنیا را نداشت، ولی ترامپ ادعا می‌کند ضامن نظم جامعه بین‌الملل و کدخداست اما خودش این‌قدر نامرد است.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به عملکرد ارتش و سپاه در روزهای اخیر، تأکید کرد: در زمینه پاسخ به دشمن، ارتش و سپاه ما کوتاهی نکرده‌اند، اما چیزی که در دل مردم است این است که جواب را به نحوی بدهند که طرف مقابل پشیمان شود. زحمتی که می‌کشند باید پشیمان‌کننده باشد وگرنه بعد از مدتی نتیجه آنچه دلمان می‌خواهد نخواهد شد و دشمن جسارت بیشتری پیدا می‌کند.



وی در مورد «اخلاق جنگ» و مقابله به مثل با استناد به آیه ۱۹۴ سوره بقره («فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ») تصریح کرد: چشم در مقابل چشم شرعاً جایز است. ما باید مراقب باشیم که اگر گفتیم غیرنظامی نمی‌زنیم، این در یک چارچوب است، اما در کتاب شرایع آمده است اگر ببینید دارند از سپر انسانی استفاده می‌کنند و می‌خواهند اصل موجودیت شما را از بین ببرند، سپر انسانی را هم بزنید، چون کسی نمی‌تواند موجودیت ما را از بین ببرد.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر اینکه هرگونه اقدام نظامی باید طبق ضابطه خاص از طرف فرماندهی کل قوا صادر شود، گفت: این کار من یا کسی که پرچم به دست دارد و در خیابان شعار می‌دهد، نیست؛ بلکه کار کسی است که نیابت از امام زمان(عج) دارد و امروز باید تکلیف این قضیه را مشخص کند.

وی با اشاره به سخنان آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی در خصوص رهبر معظم انقلاب، بیان کرد: آیت‌الله مکارم شیرازی در این مسئله می‌گوید سراغ مسئولش بروید و مسئولش امروز نایب امام زمان(عج) و رهبر جمهوری اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(دام ظله العالی) است.

آیت‌الله دژکام در ادامه با اشاره به گفت‌وگو با فرماندهان رده‌عالی افزود: مقام معظم رهبری لحظه‌به‌لحظه صحنه جنگ را می‌پایند، نه اینکه هر از گاهی یک بیانیه بدهند بلکه فرماندهان روزانه دستورات لازم را از رهبری می‌گیرند. هیچ‌کس نمی‌تواند جای فرمانده کل تصمیم بگیرد، ولو مجتهد باشد و اداره جنگ غیر از این محال است.

امام جمعه شیراز با استناد به آیه ۷۴ سوره نساء در باب وجوب جهاد، بر لزوم یادگیری احکام آن تأکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد مقداری باید اهل فضل، نخبگان، فرهیختگان و علما در این زمینه زحمت بکشند. اکنون وسط جنگ هستیم لذا فتاوای مربوط به جنگ را باید استنباط کنیم؛ زیرا مسئله جهاد را مثل مسئله نماز بلد نیستیم و گیر و مشکل همین‌جاست.



آیت‌الله دژکام با اشاره به ضرورت فتاوای زنده در شرایط جنگی اظهار کرد: ما در باب احکام کتاب جهاد خیلی کوتاهی کرده‌ایم. بنده دو ماه پیش عبارتی در خطبه خواندم که «مُهادنه» یعنی همین قرارداد و تفاهم بود؛ شیخ طوسی هزار سال پیش در این مورد فتوا داده است اما کاری بر سر ما در طول تاریخ آورده‌اند که امروز اینها را حتی در برخی از کتاب‌ها ننوشته‌اند و الان با این مواجهیم که باید فتوای زنده و حی داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در فارس با تأکید بر اینکه هر اقدامی باید طبق حکم شرع باشد، گفت: اگر در جنگ ما زدیم و بعد معلوم شد خلاف حکم خدا بوده است، آیا این ضربه‌زدن ما قبول است؟ مسئله را باید بدانیم. آنکه پای لانچر می‌رود باید طبق مسئله شرعی عمل کند. دستور ولیّ امر در این موارد بر پایه همان ادله شرعی استنباط و صادر می‌شود؛ بعد عزیزی خیال می‌کند این سلیقه‌ای است و سؤال می‌کند چرا نمی‌زنید؟

وی در ادامه با نقد پیام‌های پراکنده برای اقدام نظامی تصریح کرد: بزنید یا نزنید، چطور بزنید و کجا بزنید، همه باید طبق دستور شرع باشد و معنای انقلاب اسلامی همین است؛ نه اینکه هرچه دلمان خواست انجام دهیم و اسمش را انقلاب اسلامی بگذاریم.

آیت‌الله دژکام با نقد رویکرد صرفاً اخلاقی در مسائل کنونی و جدای از فقه، اظهار کرد: ما دل‌های علاقه‌مند به دین زیاد می‌بینیم، ولی مغزهای آشنا با حکم شرعی کم می‌بینیم. با دلِ تنها نمی‌شود؛ مغز باید کار کند و حکم خدا را بداند. بحث دیگری متداول شده است که اینها بیماری‌های جهان مسیحیت است که به جامعه ما سرایت کرده است. شما عنوان اخلاق جنگ را در فضای مجازی جست‌وجو کنید، می‌بینید هرچه دلتان بخواهد مقاله می‌آید، اما در خصوص فقه جهاد کم پیدا می‌کنید.

وی در پایان تأکید کرد: حکم خدا را نمی‌شود نادیده گرفت و بگوییم از نظر فقهی مهم نیست و از نظر اخلاقی بگویید؛ مگر فقه و اخلاق با هم تضاد دارند؟ کسی نگوید اخلاقی چیز دیگری است و فقهی چیز دیگری، چرا که فقه و اخلاق یکی هستند.