به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان شهر کابل ابراز نگرانی میکنند که با گسترش چالش قحطی آب، غرب کابل با فاجعه خاموش دستوپنجه نرم میکند و هزاران خانواده روزانه به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.
قاسم نظری از ساکنان غرب کابل روز پنجشنبه (۲۴ تیر) به خبرنگار ابنا گفت که تکتک خانوادههای منطقه برچی از کمبود آب رنج میبرند و برای دریافت آب آشامیدنی مورد نیاز روزانه ساعتهای طولانی انتظار میکشند.
او افزود که این روزها خانوادههای بیبضاعت از برخی مساجد و همچنان برخی از خانههایی که چاه عمیق دارند، آب اندکی را دریافت میکنند که طبعاً نیاز خانوادهها را رفع نمیسازد.
به گفته این شهروند شیعه غرب کابل، در حالیکه با گذشت هر روز، میزان دسترسی خانوادهها در غرب کابل به آب آشامیدنی سالم محدودتر میشود، تلاشهای مردمی برای مهار این چالش نتیجه نداده و حکومت هم برنامه خاصی در دست نگرفته است.
آقای نظری خاطرنشان ساخت که از یکسو حکومت اجازه حفر چاههای عمیق را به مردم این منطقه نمیدهد و اگر هم اجازه بدهد، باید مجوز دریافت کنند که هزینه گزافی تحمیل میشود و از سوی دیگر، خانوادهها ناگزیرند که آب آشامیدنی را خریداری کنند که با توجه به بحران اقتصادی، اکثر خانوادههای بیبضاعت قادر به تامین این نیاز نیستند.
او حکومت را مسئول حل این موضوع دانست و به وعدههای داده شده حکومت طالبان اشاره کرد که میبایست نیازهای آبی شهر کابل از دره پغمان یا از استان پنجشیر که براساس ارزیابیها به کابل نزدیک هستند، حل گردد.
از سوی دیگر، فاطمه حیدری ساکن ناحیه سیزدهم دشت برچی کابل، با ارائه نکاتی در مورد تامین آب مورد نیاز خانواده خود گفت: دسترسی به آب سالم دشوار شده و او روزانه آب آشامیدنی را خریداری میکند که هزینه آن گاهی برای خانواده سنگینی میکند.
خانم حیدری با بیان اینکه شهروندان کابل، خصوصاً منطقه غرب که تراکم جمعیتی زیادی دارد، با فاجعه بزرگی دستوپنجه نرم میکنند، از حکومت خواست که هرچه سریعتر راهحلی بیابد تا نگرانی مردم نسبت به این چالش کاهش یابد.
او بیان داشت که خانوادهاش هفتهای فقط ۵۰ لیتر آب آشامیدنی مصرف میکند که هزینه آن ۵۰ افغانی میشود و در شرایط بیکاری و بحران اقتصادی شدیدی که بر خانوادهها حاکم است، برای وی سنگینی میکند.
این در حالی است که طی ماههای اخیر سازمانهای بینالمللی از کاهش چشمگیر منابع آبی در کابل هشدار داده بودند؛ آنان به اشاره به پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی کابل، تصریح کرده بودند که ۸۰ درصد این آبها آلوده بوده و حاوی مقدار زیادی فاضلاب هستند که برای سلامت شهروندان کابل خطرناک است.
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