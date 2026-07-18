اعتراضات گسترده در ونیز همزمان با ورود سفیر آمریکا با یک قایق تفریحی لوکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معترضان، ورود سفیر آمریکا را «نمایشی نامطلوب از ثروت و نفوذ آمریکا» توصیف کرده و با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آن را عامل تضعیف نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم دانستند. تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردی با شعار «ونیز، آمریکا نیست» و در دست داشتن وسایل بادی و توپ‌های ساحلی، در خیابان‌های شهر راهپیمایی کردند.

بر اساس این گزارش، با نزدیک شدن معترضان به صفوف پلیس ضدشورش، آنان برای نشان دادن مسالمت‌آمیز بودن تجمع، دستان خود را بالا بردند، اما پلیس با استفاده از سپر مانع ادامه حرکت آنان شد. در پی این اقدام، معترضان شعار «شرم‌آور است» را علیه سفیر آمریکا، شهردار ونیز و نیروهای پلیس سر دادند. تیلمان فرتیتا در چارچوب یک سفر دیپلماتیک ساحلی به مناسبت دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا وارد ونیز شده و قایق تفریحی او در حوض «سن مارکو» پهلو گرفته بود.

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