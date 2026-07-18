بغداد به دمشق درباره ورود به پرونده لبنان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع آگاه مدعی‌اند بغداد در پیامی به دمشق هشدار داده است که هرگونه نقش‌آفرینی سوریه در تحولات لبنان، به‌ویژه اگر از خاک سوریه تهدیدی متوجه شیعیان لبنان یا حزب‌الله شود، می‌تواند با واکنش گروه‌های مقاومت عراق همراه باشد. این منابع همچنین مدعی شدند احمد الشرع در گفت‌وگو با مقام‌های عراقی اعلام کرده است که درخواست آمریکا برای اتخاذ موضع علیه حزب‌الله را نپذیرفته و دولت سوریه قصدی برای مداخله در پرونده لبنان یا بازگشت به سیاست‌های گذشته ندارد و حفظ ثبات داخلی را در اولویت قرار داده است.

نخست‌وزیر عراق نیز قرار است در جریان سفری به دمشق، درباره توسعه روابط دوجانبه، همکاری‌های اقتصادی از جمله صادرات نفت، بازگشایی مسیرهای تجاری، وضعیت شیعیان سوریه، حفاظت از اماکن مقدس و بازگشت آوارگان با مقام‌های سوری گفت‌وگو کند. این گزارش همچنین مدعی است که هشدار بغداد در شرایطی مطرح شده که فشارهای آمریکا برای افزایش نقش سوریه در پرونده لبنان ادامه دارد، اما به باور برخی منابع، تحقق چنین سناریویی بدون حمایت ترکیه امکان‌پذیر نخواهد بود.

..........

پایان پیام