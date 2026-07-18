به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهخل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان اعلام کرد که حدود یک میلیون شهروند افغانستان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت قالی‌بافی مشغول به کار هستند.

این معاونت با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از نقش مهم این صنعت در کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد کشور سخن گفت. طبق این اعلام، قالی‌بافی به عنوان یکی از صنایع سنتی و صادراتی افغانستان، نه تنها منبع درآمد قابل توجهی برای خانوارها ایجاد کرده، بلکه در خودکفایی اقتصادی نیز مؤثر بوده است. تمامی مواد قالی اعم از نخ، رنگ و بسته بندی آن نیز در داخل افغانستان تولید می‌شود.

بر اساس گزارش‌ این معاونت، سال گذشته به مقدار ۷۶۰ هزار متر مربع قالی‌های تولیدی این کشور به کشورهای مختلف جهان صادر شده که ارز آوری معادل ۱۴ میلیون دلار در پی داشت. این رقم افزایش صنعت قالی‌بافی افغانستان نسبت به گذشته را نشان می‌دهد.

در این گزارش تصریح شده که حکومت با برداشتن مالیات از مواد خام قالی و برگزاری نمایشگاه‌های متعدد داخلی و خارجی، از این صنعت حمایت می‌کند و تاکنون رضایت مردم را در پی داشته است.

کارشناسان معتقدند صنعت قالی‌بافی در افغانستان با وجود چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی، همچنان یکی از ستون‌های مهم اقتصاد این کشور باقی مانده و پتانسیل گسترش بیشتری دارد.

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