به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در قالب پویشی، کودکان فرون یک رستوران موقت برپا کردند تا صاحبان مغازه‌ها و مراکز خدماتی را به بازگشایی دوباره واحدهای صنفی، به‌ویژه مراکز تأمین‌کننده نیازهای روزمره شهروندان، تشویق کنند. برگزارکنندگان این طرح معتقدند احیای فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند ضمن کاهش نیاز ساکنان به مراجعه به شهرها و روستاهای اطراف، به بازگشت رونق به خیابان‌های فرون و تقویت ماندگاری اهالی در این شهرک کمک کند.

برگزارکنندگان همچنین اعلام کردند تمامی درآمد حاصل از این رستوران موقت به شهرداری فرون اختصاص خواهد یافت تا صرف حمایت از خانواده‌های بازگشته و تأمین نیازهای اولیه آنان شود. کودکان این ابتکار را به یاد «علی نادر»، کودک شهید لبنانی، و پدر و مادر شهیدش که در حمله رژیم صهیونیستی جان باختند، تقدیم کرده و تأکید کردند که این اقدام نمادی از امید، اراده برای بازسازی و پایداری مردم فرون در برابر پیامدهای جنگ است.

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