  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

کودکان «فرون» لبنان با راه‌اندازی «پویش زندگی» از بازگشت و ماندگاری اهالی حمایت کردند

۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۴
کد مطلب: 1841764
کودکان «فرون» لبنان با راه‌اندازی «پویش زندگی» از بازگشت و ماندگاری اهالی حمایت کردند

جمعی از کودکان شهرک «فرون» در جنوب لبنان با راه‌اندازی طرحی با عنوان «پویش زندگی»، تلاش کردند با حمایت از بازگشایی کسب‌وکارهای محلی و کمک به بازگشت ساکنان، پیام امید، همبستگی و ایستادگی را به جامعه خود منتقل کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در قالب پویشی، کودکان فرون یک رستوران موقت برپا کردند تا صاحبان مغازه‌ها و مراکز خدماتی را به بازگشایی دوباره واحدهای صنفی، به‌ویژه مراکز تأمین‌کننده نیازهای روزمره شهروندان، تشویق کنند. برگزارکنندگان این طرح معتقدند احیای فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند ضمن کاهش نیاز ساکنان به مراجعه به شهرها و روستاهای اطراف، به بازگشت رونق به خیابان‌های فرون و تقویت ماندگاری اهالی در این شهرک کمک کند.

برگزارکنندگان همچنین اعلام کردند تمامی درآمد حاصل از این رستوران موقت به شهرداری فرون اختصاص خواهد یافت تا صرف حمایت از خانواده‌های بازگشته و تأمین نیازهای اولیه آنان شود. کودکان این ابتکار را به یاد «علی نادر»، کودک شهید لبنانی، و پدر و مادر شهیدش که در حمله رژیم صهیونیستی جان باختند، تقدیم کرده و تأکید کردند که این اقدام نمادی از امید، اراده برای بازسازی و پایداری مردم فرون در برابر پیامدهای جنگ است.

..........

پایان پیام 

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha