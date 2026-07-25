«حماسه همدلی»؛ سند ماندگار همراهی ملت ایتالیا با ایران است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «حماسه همدلی» با هدف ثبت و ماندگار کردن موج گسترده همدردی و ابراز احساسات انسانی مردم و نخبگان ایتالیا نسبت به ملت ایران، منتشر شد؛ اثری که فراتر از یک مجموعه پیام تسلیت، روایتی مستند از تجلی ارزش‌های انسانی، احترام متقابل میان ملت‌ها و ظرفیت دیپلماسی فرهنگی در نزدیک‌تر کردن جوامع به یکدیگر ارائه می‌کند.

این کتاب، پیام‌های ثبت‌شده در دفتر یادبود سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و همچنین صدها پیام ارسال‌شده از طریق پست الکترونیکی را در بر می‌گیرد؛ پیام‌هایی که از سوی مقامات رسمی، نمایندگان احزاب، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی، استادان دانشگاه، اندیشمندان، فعالان فرهنگی، اصحاب رسانه و شهروندان ایتالیایی در ابراز همدردی با ملت ایران ارسال شده است.

در کنار این پیام‌ها، مقالات تحلیلی و نوشتارهایی از شماری از اندیشمندان برجسته ایتالیایی و نیز یادداشتی از محمدرضا صبوری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا در این مجموعه منتشر شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بخشی از یادداشت خود اظهار می‌کند: امید است این مجموعه نه‌تنها یادآور رنج‌ها و فداکاری‌های گذشته باشد، بلکه به‌عنوان مایه تأمل و منبع الهامی برای آینده قرار گیرد؛ آینده‌ای که در آن عدالت بر زور، حقیقت بر تحریف و انسانیت بر خشونت و تجاوز غلبه کند و ملت‌ها در ساختن جهانی عادلانه‌تر برای نسل‌های آینده سهیم باشند.

در مقدمه اثر لورنزو ماریا پاچینی با نگاهی انسانی به فلسفه شکل‌گیری این کتاب می‌نویسد: امید آنکه این صفحات برای آنان که آنها را دریافت می‌کنند، مرهمی بر دل و برای آنان که می‌خوانند، بذری برای اندیشه و امید باشد؛ گواهی بر این حقیقت که فراتر از مرزها، باورها و تفاوت‌ها هنوز جامعه‌ای انسانی وجود دارد که می‌تواند با هم اشک بریزد و با هم امید داشته باشد. از همین رو «حماسه همدلی» تنها یک کتاب نیست، بلکه نشانه‌ای از دوستی و تلاشی امیدوارانه برای ساختن آینده‌ای بهتر میان دو ملت کهن ایران و ایتالیاست؛ دو ملتی که به گفته او «برای شناخت و درک یکدیگر آفریده شده‌اند.

«حماسه همدلی» تصویری روشن از روزهایی ارائه می‌دهد که موج همدردی با ملت ایران، مرزهای سیاسی و جغرافیایی را درنوردید و زبان مشترک انسانیت، جایگزین همه اختلاف‌ها شد. گردآوری این پیام‌ها در کنار یادداشت‌های شخصیت‌های برجسته، این اثر را به سندی کم‌نظیر از همبستگی انسانی و گفت‌وگوی میان ملت‌ها تبدیل کرده است.

این کتاب تلاشی برای ثبت بخشی از حافظه تاریخی روابط ایران و ایتالیا به شمار می‌رود؛ حافظه‌ای که در آن، صدای همدلی مقامات، نخبگان و افکار عمومی ایتالیا در کنار یکدیگر شنیده می‌شود و این پیام مشترک را به آیندگان منتقل می‌کند که کرامت انسانی، احترام و همدردی، ارزش‌هایی فراتر از مرزها و اختلافات سیاسی هستند.

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