تداوم تجاوزات و عملیات تخریب اسرائیل در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی با وجود امضای توافق با دولت سازشکار لبنان همچنان به حملات هوایی و عملیات تخریب خود در جنوب لبنان ادامه میدهد.
حملات رژیم صهیونیستی چندین شهرک مرزی لبنان را هدف قرار داد و تجاوز هوایی این رژیم نیز تا آسمان ضاحیه جنوبی بیروت نیز امتداد یافت.
ارتش اشغالگر دیروز شنبه عملیات خود را با انجام دو حمله هوایی به منطقه «المشاع» در شهرک «المنصوری» آغاز کرد و همزمان با اجرای عملیاتهای تخریب در شهرکهای «مجدل زون»، «حداثا» و «کفرتبنیت» در جنوب لبنان، اقدام به شلیک موشکهای هدایتشونده از هوا به سمت محلههای این شهرک کرد.
در ادامه تجاوزات، یک پهپاد اسرائیلی حملهای را به شهرک «النبطیه الفوقا» انجام داد، در حالی که هواپیماهای شناسایی این رژیم به پروازهای گسترده خود بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت ادامه دادند؛ امری که نشانگر گسترش دامنه فعالیتهای نظامی اسرائیل است.
نظامیان اسرائیلی عملیات میدانی خود را تشدید کردند؛ بهطوریکه دست به عملیات تخریب در شهرک «زوطر شرقی» و شهر «بنتجبیل» زدند.
همچنین یک پهپاد اسرائیلی دو بمب بر روی شهرک «مجدل زون» پرتاب کرد و پس از آن، عملیات تیراندازی گسترده با تیربار به سمت دو شهرک «بیوت السیاد» و «المنصوری» انجام شد.
منابع میدانی همچنین گزارش دادند که اشغالگران با استفاده از بولدوزر و ماشینآلات سنگین، یکی از مقرهای متعلق به کمیته بینالمللی صلیب سرخ در شهر «بنتجبیل» را تخریب کردند.
از سوی دیگر شهرک «میس الجبل» هدف گلولهباران توپخانهای صهیونیستها قرار گرفت.
دولت لبنان پس از چندین دور مذاکرات مستقیم با اسرائیل، سه روز پیش اعلام کرد که بر سر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» و ورود ارتش لبنان به دو روستا با صهیونیستها به توافق رسیده است، در حالی که یکی از این روستاها اساسا تحت اشغال قرار ندارد!
در همین ارتباط، روزنامه عبری معاریو به نقل از مسئولی صهیونیست اعلام کرد که دو منطقه آزمایشی، آزمونی برای توانمندی ارتش لبنان در خلع سلاح حزبالله است.
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