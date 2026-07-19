مردم صور «توافق ننگ» را رد کردند؛ جنوب لبنان پایبند به مسیر مقاومت است + تصویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهروندان شهر صوربا رد هرگونه توافقی که به گفته آنان به زیان منافع لبنان و آرمان مقاومت باشد، تأکید کردند مردم جنوب لبنان با وجود فشارها، جنگ و خسارت‌های گسترده، از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهند کرد. آنان تصریح کردند مقاومت بخشی از هویت و فرهنگ مردم این منطقه است و هیچ توافقی که با خواست و منافع آنان در تعارض باشد، مشروعیت مردمی نخواهد داشت.

شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به سابقه مقاومت مردم جنوب در برابر تجاوزهای رژیم صهیونیستی، بر تداوم حمایت از این رویکرد تأکید کردند و گفتند هرگونه توافقی که به عادی‌سازی یا نادیده گرفتن حقوق لبنان منجر شود، از سوی افکار عمومی جنوب پذیرفته نخواهد شد. به گفته آنان، ایستادگی در برابر اشغالگری و حفظ حاکمیت ملی همچنان اولویت اصلی مردم جنوب لبنان است.

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