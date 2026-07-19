یک سازمان حقوق بشری خواستار آزادی فوری فعال بحرینی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین اعلام کرد که بازداشت دوباره علی محسن مهنا، فعال بحرینی، نشان‌دهنده ادامه فشار بر مخالفان سیاسی در این کشور است و نسبت به وضعیت جسمانی او در زندان ابراز نگرانی کرد.

این سازمان اعلام کرد مهنا در ماه مه ۲۰۲۶ پس از احضار به مرکز پلیس النعیم بازداشت و پس از بازجویی به بازداشت موقت منتقل شد. به گفته این نهاد، پرونده جدید او ادامه روندی طولانی از اقدامات امنیتی علیه وی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و دفاع از زندانیان سیاسی، به‌ویژه فرزندش حسین مهنا، است.

این گزارش تأکید می‌کند که بازداشت اخیر مهنا به دلیل حضور در مراسم عزاداری ماه محرم در منامه بوده و این موضوع را نقض حق آزادی دین و عقیده دانسته است.

بر اساس این گزارش، مهنا در جریان بازجویی تأکید کرده که حضورش در مراسم عزاداری در چارچوب حق آزادی مذهب بوده و در هیچ شعاری شرکت نداشته و تنها در مراسم حضور یافته است.

این سازمان همچنین مقامات بحرینی را به بدرفتاری با مهنا در دوران بازداشت متهم کرده و مدعی شده است که وی در محل آسیب‌دیدگی قدیمی سر مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

به گفته این نهاد حقوق بشری، مهنا از سردرد شدید، سرگیجه، ناتوانی در ایستادن و دشواری در اقامه نماز رنج می‌برد، اما تنها مسکن دریافت کرده و از خدمات درمانی تخصصی محروم مانده است.

این گزارش می‌افزاید خانواده مهنا نیز درباره وضعیت سلامت او شکایت کرده‌اند و نتایج اولیه پزشکی از تداوم فشار خون بالا حکایت دارد، اما انتقال او به مجتمع پزشکی سلمانیه بدون انجام آزمایش‌های لازم یا ویزیت توسط پزشک متخصص انجام شده است.

در پایان، این نهاد حقوق بشری خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط علی محسن مهنا، لغو اتهام‌های مرتبط با استفاده از حقوق قانونی او، انجام تحقیقاتی مستقل درباره ادعاهای بدرفتاری، تأمین خدمات درمانی مناسب و پایان دادن به سیاست احضار و بازداشت فعالان و خانواده‌های زندانیان سیاسی در بحرین شد.

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