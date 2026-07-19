تردید پزشکان درباره طرح جدید پنتاگون برای آزمایش تستوسترون نظامیان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته دستور داد تمامی نیروهای نظامی و نیروهای ذخیره ۳۰ سال به بالا سالانه از نظر سطح هورمون تستوسترون بررسی شوند. وی هدف از این طرح را افزایش آمادگی رزمی، بهبود استقامت و ارتقای عملکرد نیروهای مسلح عنوان کرد و گفت درمانهای احتمالی نیز بهصورت داوطلبانه انجام خواهد شد.
با این حال، پنج نفر از شش متخصص سلامت مردان که با خبرگزاری رویترز گفتوگو کردهاند، این تصمیم را فاقد پشتوانه علمی کافی دانسته و هشدار دادهاند تجویز غیرضروری تستوسترون میتواند عوارضی مانند ناباروری، افزایش غلظت خون، مشکلات پروستات، آکنه، ریزش مو و نوسانات خلقی به همراه داشته باشد.
این کارشناسان تأکید کردند دستورالعملهای پزشکی آمریکا، مصرف مکمل تستوسترون را تنها برای افرادی توصیه میکند که علاوه بر کاهش قطعی این هورمون، علائم بالینی مشخص نیز داشته باشند و صرف رسیدن به سن ۳۰ سالگی، دلیل مناسبی برای غربالگری همگانی محسوب نمیشود.
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