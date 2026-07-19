به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شامگاه شنبه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) میزبان مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران بود؛ مراسمی که با حضور دانشمندان، پژوهشگران، طلاب و مؤمنان از کشورهای مختلف همراه شد.
این مراسم به صورت مشترک از سوی دانشگاه بینالمللی المصطفی(ص)، معاونت بینالملل مرکز مدیریت حوزههای علمیه، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت برگزار شد. در این برنامه، آیتالله شیخ محسن اراکی به عنوان سخنران ویژه به ایراد سخن پرداخت و حاج سیدعلی حسینینژاد با نوای خود به مدیحهسرایی پرداخت.
حضور گسترده چهرههای بینالمللی در این مراسم، حامل پیامی روشن بود: راه و میراث رهبر شهید فراتر از مرزهای جغرافیایی است و در میان مؤمنانِ فراتر از ایران نیز طنینانداز شده است. استادان حوزه، طلاب جامعهالمصطفی و شرکتکنندگانی از ملیتهای گوناگون در این مراسم گرد آمدند تا بر دلبستگی خود به رهبری که اثرگذاریاش به سراسر جهان اسلام رسیده بود، تأکید کنند.
در حاشیه این مراسم، زینب، خبرنگار ابنا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، با شماری از حاضران گفتوگو کرد؛ شرکتکنندگانی که بر وفاداری خود به رهبر شهید و عزمشان برای ادامه دادن راه او تأکید داشتند.
حاضران در این مراسم، رخدادهای اخیر جهان را نشانهای از شکست استکبار جهانی دانستند و با اشاره به سردرگمی و تناقضگوییهای مکرر رهبران غربی، از جمله رئیسجمهور آمریکا، آن را دلیل آشفتگی و بنبستی دانستند که در آن گرفتار شدهاند.
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