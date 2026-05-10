به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامیداشت سیدالشهدای انقلاب اسلامی، امام شهید سید علی خامنه‌ای (ره)، شب گذشته در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با حضور جمعی از طلاب پاکستانی برگزار شد.

آیت‌الله سید محمد حسینی قزوینی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و تأکید بر بیعت با رهبر معظم انقلاب، به بیان تحولات اخیر منطقه و جهان پرداخت و بر ضرورت پاسداشت وحدت در جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حفظ وحدت و دفاع از مسلمانان، دو اولویت حیاتی امت اسلامی است، افزود: امروزه مهم‌ترین وظیفه جامعه ما، حفظ وحدت است؛ این یکپارچگی و انسجامی که به عنایت اهل‌بیت علیهم‌السلام در جامعه ما ایجاد شده را باید قدر بدانیم و در حفظ آن تلاش کنیم.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به جایگاه والای علمای اسلام در دفاع از مظلومان، اظهار داشت: علمای بزرگ ما از قبیل شیخ طوسی، علامه حلی، صاحب جواهر و دیگر بزرگان، دفاع از مسلمانان را واجب می‌دانستند؛ لذا اگر مسلمانان یک منطقه یا کشوری مورد هجوم بیگانگان قرار گیرند، بر تمامی مسلمانان واجب است تا از آنان دفاع کنند.

این سخنان در حالی بیان شد که طلاب پاکستانی حاضر در مراسم، با شور و اشتیاق فراوان بر ادامه راه رهبر شهید و ترویج اندیشه‌های وحدت‌گرایانه ایشان، تأکید کردند.

