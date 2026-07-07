به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامیداشت و یادبود مجاهد فرزانه و رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله امام خامنهای، از سوی مرجع عالیقدر آیتالله العظمی مکارم شیرازی، جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) - شبستان امام خمینی - برگزار خواهد شد.
از عموم مؤمنان، به ویژه حضرات آیات، علما، اساتید حوزههای علمیه، فضلا، طلاب، بیوت مراجع عظام تقلید و اقشار مختلف مردم برای حضور در این مراسم معنوی دعوت به عمل می آید.
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