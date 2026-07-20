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قدردانی سپاه از همکاری و اطلاعات مردم اردن؛

هواپیماهای بزرگ ترابری C۱۷ و فرمانده کنترل P۸ آمریکا در فرودگاه عقبه هدف موشک قرار گرفتند

۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۷
کد مطلب: 1842470
هواپیماهای بزرگ ترابری C۱۷ و فرمانده کنترل P۸ آمریکا در فرودگاه عقبه هدف موشک قرار گرفتند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳۱ با قدردانی از اطلاعات مردم اردن اعلام کرد که هواپیماهای بزرگ ترابری C۱۷ و هواپیماهای فرمانده کنترل P۸ ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه هدف موشک بالستیک قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۳۱ با قدردانی از اطلاعات مردم اردن اعلام کرد که هواپیماهای بزرگ ترابری C۱۷ و هواپیماهای فرمانده کنترل P۸ ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه هدف موشک بالستیک قرار گرفتند.

ادامه متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است :

بسم الله قاصم الجبارین إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

مردم شریف و ارتشیان مجاهد اردن، با تشکر از همکاری صمیمانه و اطلاعات دقیق شما که موجب هدفگیری دقیق رزمندگان اسلام و انهدام ۲۰ سوله محل استقرار نیروهای ارتش کودک کش آمریکا در منطقه الازرق و کشته شدن ده‌ها نیروی تروریست آمریکایی شد.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا رقیه (س) و تقدیم به دختر بچه های شهید جنگ تحمیلی سوم، با کمک شما، هواپیماهای بزرگ ترابری C۱۷ و هواپیماهای فرمانده کنترل P۸ ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنهاخسارت سنگین وارد کردند.

نظامیان متجاوز آمریکا که طی چند دهه اخیر به بیش از ۱۰ کشور اسلامی حمله کرده و میلیون ها مسلمان را کشته اند و حامی اصلی رژیم کودکش صهیونیستی در کشتار عظیم مردم غزه و ویران کردن کرانه باختری هستند، از لحاظ شرعی مهدور الدم هستند و هر مسلمانی، هرجا دستش رسید باید این قاتلان وحشی را بکشد.

با تشکر مجدد از تلاش‌ها و همکاری‌های شما که با انجام تکلیف شرعی راه را برای آزادی قدس شریف هموار می‌کنید.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

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