سپاه پاسداران: با همکاری مردم اردن نیروها و هواپیماهای آمریکایی را هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد که با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده از سوی برخی شهروندان اردنی، در جریان موج بیست‌ویکم عملیات «نصر ۲» پناهگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه الازرق و همچنین هواپیماهای ترابری C-17 و هواپیماهای فرماندهی و کنترل P-8 در فرودگاه عقبه را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. در این بیانیه ادعا شده که این حملات به کشته شدن شماری از نیروهای آمریکایی و وارد آمدن خسارت به چند فروند هواپیما منجر شده است.

سپاه پاسداران در بیانیه دیگری نیز اعلام کرد دو نفتکش هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز، که آن را «مسیر غیرایمن» توصیف کرد، دچار انفجار شده‌اند و آمریکا را مسئول این وضعیت دانست. در این بیانیه با هشدار نسبت به ادامه حضور و اقدامات نظامی آمریکا در منطقه، تأکید شده است که در صورت تداوم آنچه «اقدامات خصمانه» خوانده شده، مسیر یادشده برای عبور نفت، گاز و سایر محموله‌ها امن نخواهد بود و نیروهای آمریکایی با «عملیات تنبیهی» مواجه خواهند شد.

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