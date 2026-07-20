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سپاه پاسداران: با همکاری مردم اردن نیروها و هواپیماهای آمریکایی را هدف قرار دادیم

۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۹
کد مطلب: 1842586
سپاه پاسداران: با همکاری مردم اردن نیروها و هواپیماهای آمریکایی را هدف قرار دادیم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای مدعی شد با همکاری و دریافت اطلاعات از شهروندان اردنی، مواضع و تجهیزات نظامی آمریکا در اردن را هدف قرار داده است. این نهاد همچنین از وقوع انفجار در دو نفتکش هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز خبر داد و نسبت به ناامن بودن این مسیر در صورت ادامه اقدامات آمریکا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد که با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده از سوی برخی شهروندان اردنی، در جریان موج بیست‌ویکم عملیات «نصر ۲» پناهگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه الازرق و همچنین هواپیماهای ترابری C-17 و هواپیماهای فرماندهی و کنترل P-8 در فرودگاه عقبه را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. در این بیانیه ادعا شده که این حملات به کشته شدن شماری از نیروهای آمریکایی و وارد آمدن خسارت به چند فروند هواپیما منجر شده است.

سپاه پاسداران در بیانیه دیگری نیز اعلام کرد دو نفتکش هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز، که آن را «مسیر غیرایمن» توصیف کرد، دچار انفجار شده‌اند و آمریکا را مسئول این وضعیت دانست. در این بیانیه با هشدار نسبت به ادامه حضور و اقدامات نظامی آمریکا در منطقه، تأکید شده است که در صورت تداوم آنچه «اقدامات خصمانه» خوانده شده، مسیر یادشده برای عبور نفت، گاز و سایر محموله‌ها امن نخواهد بود و نیروهای آمریکایی با «عملیات تنبیهی» مواجه خواهند شد.

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