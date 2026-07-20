به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که مقام‌های آمریکایی در ماه‌های گذشته تلاش کرده‌اند توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را کم‌اهمیت جلوه دهند، مجموعه‌ای از اظهارات اخیر مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و همچنین گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های غربی، از واقعیتی متفاوت پرده برداشته است؛ واقعیتی که از تداوم توان عملیاتی موشکی و پهپادی ایران، آسیب‌پذیری سامانه‌های دفاعی آمریکا و هزینه‌های سنگین هرگونه رویارویی نظامی با تهران حکایت دارد.

اذعان روبیو به عبور موشک ایرانی از پدافند اردن

شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان در گزارشی به اظهارات «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا پرداخت که در آن وی به موفقیت یک موشک ایرانی در عبور از سامانه‌های دفاعی اذعان کرد.

روبیو اعلام کرد که یک موشک ایرانی در جریان حملات اخیر، با وجود رهگیری بخش قابل توجهی از موشک‌ها، توانسته است از پدافند هوایی اردن عبور کند؛ موضوعی که به‌طور غیرمستقیم کارآمدی و قدرت نفوذ موشک‌های ایرانی را مورد تأیید قرار می‌دهد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین به کشته شدن یک نظامی آمریکایی در شمال عراق و نیز تلفات نیروهای آمریکایی در منطقه اذعان کرد. این در حالی است که پیش‌تر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نیز کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نظامی دیگر را در پی حملات ایران به پایگاه موفق‌السلطی در اردن تأیید کرده بود.

سناتور آمریکایی: در تضعیف توان موشکی و پهپادی ایران موفق نشدیم

در یکی از صریح‌ترین اعترافات مطرح‌شده در واشنگتن، «مارک وارنر» سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ویرجینیا در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس نیوز تأکید کرد که آمریکا در دستیابی به یکی از اهداف اصلی خود یعنی تضعیف توان موشکی و پهپادی ایران ناکام مانده است.

وی با اشاره به تلفات نظامیان آمریکایی گفت که صدها مجروح در میان نیروهای آمریکایی وجود دارند و شمار کشته‌ها نیز به ۱۶ نفر رسیده است.

وارنر همچنین تصریح کرد: «ما اعلام کرده بودیم که قصد داریم توانایی آن‌ها در استفاده از موشک و پهپاد را تضعیف کنیم؛ اما بدیهی است که در این مورد موفق نبوده‌ایم.»

این سناتور آمریکایی در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه‌های سنگین مقابله با توان پهپادی ایران اشاره کرد و گفت آمریکا برای سرنگونی پهپادهای ارزان‌قیمت ایرانی از موشک‌هایی با هزینه چند میلیون دلاری استفاده می‌کند؛ مسئله‌ای که به گفته وی، تداوم آن از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست.

نگرانی از توان زیرزمینی و ظرفیت بازدارندگی ایران

اظهارات وارنر تنها به حوزه موشکی محدود نشد. وی با اشاره به تأسیسات زیرزمینی و ذخایر راهبردی ایران تأکید کرد که دستیابی به برخی اهداف مورد ادعای آمریکا مستلزم حضور گسترده نیروهای زمینی است.

او تصریح کرد که برای ورود به تأسیسات زیرزمینی و انجام عملیات در این مراکز، دست‌کم به ۱۵ هزار نیروی نظامی نیاز است؛ مأموریتی که به گفته وی بسیار دشوار خواهد بود و با مقاومت مستقیم نیروهای ایرانی مواجه می‌شود.

این اظهارات نشان می‌دهد که حتی در محافل سیاسی آمریکا نیز ارزیابی‌ها از پیچیدگی و هزینه بالای هرگونه اقدام نظامی مستقیم علیه ایران حکایت دارد.

رسانه‌های غربی و عبری: تلفات، زخمی‌ها و آسیب تجهیزات آمریکایی

همزمان با این اعترافات، رسانه‌های غربی و عبری نیز گزارش‌هایی از پیامدهای حملات ایران منتشر کرده‌اند.

براساس گزارش‌های منتشرشده، در جریان حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، ده‌ها نظامی آمریکایی زخمی شده‌اند و چندین فروند بالگرد نیز آسیب دیده است. همچنین کشته شدن تعدادی از نیروهای آمریکایی و مفقود شدن یک نظامی دیگر از جمله مواردی است که از سوی منابع آمریکایی تأیید شده است.

رسانه‌های عبری نیز از افزایش نگرانی‌ها نسبت به احتمال گسترش دامنه درگیری‌ها سخن گفته‌اند. این رسانه‌ها گزارش داده‌اند که در واشنگتن نگرانی فزاینده‌ای نسبت به آثار اقتصادی ادامه تنش‌ها و همچنین پیامدهای سیاسی تلفات نظامیان آمریکایی شکل گرفته است.

تغییر روایت؛ از کوچک‌نمایی توان ایران تا اعتراف به واقعیت میدان

مرور اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی و گزارش‌های رسانه‌های غربی نشان می‌دهد روایت رسمی واشنگتن درباره توان نظامی ایران با چالش جدی مواجه شده است. اعتراف به عبور موشک‌های ایرانی از سامانه‌های دفاعی، تأیید تلفات نیروهای آمریکایی، اذعان به ناکامی در تضعیف ظرفیت موشکی و پهپادی ایران و همچنین هشدار درباره هزینه‌های سنگین هرگونه عملیات زمینی، همگی بیانگر آن است که ارزیابی‌های میدانی با ادعاهای اولیه آمریکا فاصله قابل توجهی دارد.

در چنین شرایطی، مجموعه این اظهارات بیش از هر چیز نشان‌دهنده جایگاه توان موشکی، پهپادی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در معادلات امنیتی منطقه و محاسبات راهبردی آمریکا است.

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