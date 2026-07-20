علمای دینی زندانی در بحرین، استفاده از غل و زنجیر را رد کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع آگاه اعلام کردند علمای دینی زندانی در زندان‌های بحرین، در اعتراض به آنچه اقدامات تحقیرآمیز مسئولان زندان توصیف شده، از ملاقات با وکلای خود خودداری کردند.

به گزارش منابع محلی، مسئولان زندان هنگام انتقال این روحانیون برای دیدار با وکلایشان، قصد داشتند دست و پای آنان را با غل و زنجیر ببندند؛ اقدامی که با مخالفت جمعی این علما روبه‌رو شد.

بر اساس این گزارش، روحانیون زندانی با اعلام موضعی مشترک، ضمن رد این اقدام، از خروج برای ملاقات با وکلا صرف‌نظر کردند و تأکید داشتند که حق برخورداری از مشاوره حقوقی باید بدون اعمال محدودیت‌ها و رفتارهای تحقیرآمیز تأمین شود.

این منابع همچنین افزودند که علمای دینی زندانی، این اقدامات را بخشی از سیاست‌های محدودکننده و مانعی برای دسترسی آنان به حقوق قانونی و روند دفاع از خود دانسته و آن را در چارچوب فشارهای مستمر علیه شخصیت‌های دینی، فکری و مخالفان سیاسی در زندان‌های بحرین ارزیابی کرده‌اند.

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